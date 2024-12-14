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▲14日上午，嘉義阿里山林鐵，一名55歲女子因拍照疑誤闖軌道區，遭列車擦撞導致左腳骨折。（圖／翻攝畫面）

14日上午，嘉義阿里山小火車發生意外事故，一名55歲女子因拍照疑似誤闖軌道區，遭列車擦撞導致左腳骨折，事發過程被拍下PO網，而當時，花蓮縣衛生局長朱家祥正好在火車上，見狀也緊急下車協助傷者，所幸經過包紮，女子也被送醫救治，無生命危險。從曝光的影片可以看到，當時該女子背對著火車方向拍照，未料卻被列車擦撞摔倒，現場有民眾見到這一幕大聲尖叫。據了解，嘉義開往阿里山小火車，於今天上午11時許，行經25公里330公尺處（第1觀景台），當時有民眾違規進入軌道，列車已鳴笛示警及廣播，其中1名女子遭列車擦撞右半邊。女子遭擦撞受傷後，列車立即緊急煞車，緊急止血包紮後，被送往樟腦寮平交道，之後被救護車送醫治療。林鐵處表示，違規行走鐵路，導致列車行程延誤，可依《鐵路法》第57條及第70條規定，處予新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，籲請民眾配合，以維自身及行車安全。