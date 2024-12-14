我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（權志龍）近來帶著新歌〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉重回樂壇，還在MAMA頒獎典禮上重組傳奇男團BIGBANG。（圖／tvN YouTube）

▲與GD同為1988年出生的任時完（左）、丁海寅（中）、金秀賢（右）之間的「88 line」好友組合也是粉絲紛紛敲碗的一大亮點。（圖／任時完、丁海寅、金秀賢IG）

GD（權志龍）近來帶著新歌〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉重回樂壇，還在MAMA頒獎典禮上重組傳奇男團BIGBANG，讓全球粉絲沸騰。不同於以往發歌，這次GD回歸娛樂圈的聲勢相當浩大，不僅久違的登上綜藝節目宣傳、開設新的IG小帳，近來還宣布了即將明年開啟全新的冠名綜藝《GD和他的好朋友們》（暫譯），找來金秀賢、丁海寅、金高銀、任時完、aespa、SEVENTEEN、黃光熙、鄭亨敦等嘉賓，豪華的陣容讓節目上未開播就備受討論與期待。GD將與一手把節目《無限挑戰》打造成國民綜藝的金牌製作人金泰浩，一起推出屬於自己的冠名綜藝《GD和他的好朋友們》，節目將採用短劇的形式播出，以GD為中心邀請和他私交密切的圈內好友們前來「作客」。雖然被問到具體內容時，金泰浩PD狂賣關子表示還在保密，但也悄悄透露這兩個月已經陸續進行拍攝，暫定明年開播。在娛樂圈中人脈盛廣的GD，無論是圈內的音樂人、偶像、演員，還是幕後的工作人員們與他的關係都相當融洽，因此《GD和他的好朋友們》嘉賓陣容也相當令人期待。據韓媒報導，DAY6、SEVENTEEN的夫碩順、aespa、任時完、黃光熙、鄭亨敦、丁海寅、金秀賢、金高銀、黃政民、曹世鎬跟BIGBANG的太陽、大聲目前都已經確認出演，其他嘉賓則尚在確認中，不少粉絲也相當好奇「GD意想不到的神秘交友圈」。除了BIGBANG合體外，《GD和他的好朋友們》中呼聲最高的嘉賓就是曾在《無限挑戰》中與GD意外「擦出愛火」，獲得最佳情侶獎的鄭亨敦，「零錢CP」將睽違10年以上重組，而與GD同為1988年出生金秀賢、任時完、丁海寅所組成的「88 line」好友組合也是粉絲紛紛敲碗的一大亮點。