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▲目前這波冷氣團偏濕冷，影響到下週一（16日）清晨，最低溫時間點在今晚到明天清晨。（圖／中央氣象署提供）

▲下週六要注意更強冷空氣南下，且這波強度較強，有機會達到大陸冷氣團。（圖／中央氣象署提供）

▲未來一週降雨趨勢，明天受到東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

這波冷空氣最凍的時間點來了！今晚到明晨（14日至15日）局部低溫下探攝氏9度，冷氣團影響到下週一（16日）清晨，白天冷氣團短暫減弱後，下週二（17日）另一波冷空氣接力襲台，強度預估是東北季風到冷氣團等級，要注意的是下週六又有冷空氣南下，且這波冷空氣較強，不過後期冷空氣強度預報不確定性較大，請注意最新天氣資訊。中央氣象署預報員曾昭誠表示，未來一週受到3波冷空氣南下影響，目前這波冷氣團偏濕冷，影響到下週一（16日）清晨，最低溫時間點在今晚到明天清晨，北部、宜蘭低溫剩下攝氏11度到14度，空曠地區再低1到2度；中南部溫差大，清晨中南部、台東低溫攝氏12度至15度，白天可以回升到攝氏20度。下週一各地短暫回溫，白天起大陸冷氣團減弱，環境風向轉東風，回暖幅度不大，北部、東北部及東部天氣仍涼；下週二、下週三（17日、18日）北方高壓南下，台灣轉吹東北風，溫度再次降溫，這波強度預估為東北季風至大陸冷氣團，影響時間短，下週四、下週五（19日、20日）東北季風就減弱了。下週六要注意更強冷空氣南下，且這波強度較強，有機會達到大陸冷氣團，但後期冷空氣強度預報不確定性較大，需要進一步觀察。降雨方面，明天受到東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下週一白天起大陸冷氣團減弱，不過中層南方雲系北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，南部平地亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，3000公尺以上高山有機會迎接初雪。下週二到下週六（17日、21日）東北季風增強，迎風面轉為降雨天氣，迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。