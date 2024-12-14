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韓國國會今(14日)下午通過總統尹錫悅彈劾案，在12位執政黨議員倒戈之下，同意票數達到204票，成功跨越門檻，尹錫悅在收到國會議決書後將立刻被停職，代行總統職務的將是總理韓悳洙，他也隨即宣布，全軍進入高度戒備狀態。根據朝鮮日報報導，14日下午通過針對總統尹錫悅的彈劾案後，總理韓悳洙緊急下令全軍進入高度戒備狀態，並向各部會官員強調，「政府必須盡力防止民眾感到焦慮」。報導提到，這項命令仍是以總理的身分來下達，而非代理總統，然而，從即日起韓悳洙就將執掌總統權力。在總統被國會彈劾後，代理總統的總理下達全軍戒備的情況並不罕見，朝鮮日報回溯，2004年，前總統盧武鉉彈劾案通過時，時任總理高建下令全軍加強安保戒備；2016年，前總統朴槿惠彈劾案通過時，時任總理黃教安也採取同樣聲明。韓悳洙在國會通過尹錫悅總統彈劾案後，隨即從首爾總理官邸前往首爾政府大樓上班，坦言心情非常沉重，強調在這個國家最艱難的時期，他將竭盡全力穩定地處理國家事務。韓國參謀本部官員則聲稱，北韓有可能判斷國內局勢處於脆弱期，試圖進行各種形式的挑釁。