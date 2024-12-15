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▲今天台灣持續受到大陸冷氣團影響，北部、東半部天氣偏冷，其它地區早晚較冷。（圖／中央氣象署）

▲本次冷氣團結束後，未來一週還有2波冷空氣將導致降溫。（圖／中央氣象署）

▲未來一週降雨趨勢，今天受到東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨。（圖／中央氣象署）

大陸冷氣團持續影響台灣，且冷空氣強度從昨晚到今天清晨（12/14至12/15）達到巔峰，北台灣空曠地區最低溫可能跌破9度，一整天寒冷有感，週末出門務必要多穿保暖衣物；明（15）日上午冷氣團減弱，但週二（12/16）、週六都還有新一波冷空氣，強度都可能達到冷氣團等級，一週天氣持續寒冷。12月15日今日天氣，中央氣象署預報員曾昭誠說明，受到大陸冷氣團影響，北部、東半部天氣偏冷，其它地區早晚較冷；基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今天溫度分佈上，北部11至18度，東北部13至16度，中部12至22度，南部14至24度，東部14至20度，東南部16至22度；澎湖15至19度，金門11至17度，馬祖10至13度。大陸冷氣團影響，今天環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視降雨情形及上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。12月16日週一清晨，大陸冷氣團還在影響，台灣各地仍偏冷，中北部低溫僅12至14度，南部、東半部15至17度，上午冷氣團開始減弱，白天高溫回升，全台各地19至21度。降雨方面，中層南方雲系北移，基隆北海岸、東半部及西半部山區有局部短暫雨，南部平地也有零星短暫雨，其它地區為多雲。目前這波冷氣團影響到週一清晨，緊接著週二東北季風增強，週三至週五（12/18至12/20） 北方仍有大陸冷高壓遞補，冷空氣強度預估會達到冷氣團等級，北部11至21度，中部12至25度，南部15至26度，東北部13至20度，東部15至23度，東南部16至24度。週六至下週一（12/23）還有另一波冷空氣，強度還有待觀察，目前預估介於東北季風至冷氣團之間，各地氣溫下降；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。