我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天活動也獲經濟部產發署，衛福部長照司，高雄市衛生局，議員張博洋等人到場支持。(圖／立委林岱樺辦公室提供)

立法委員林岱樺今(14)日參加高雄立志中學育成中心舉辦智慧照護與失智症創新應用論壇表示，長照機構導入AI，可提升照護品質，緩解人力需求。也從高雄開發的智慧照護技術，可以做為台灣各長照機構的典範。她認為立志中學與高雄市長照機構聯合協會的合作，將高雄建立成有愛的健康城市，為長輩建立更安全、更即時、更有韌性的長照環境。同時，林岱樺也肯定立志中學，為了長期推動長照科技，將住宿型長照的財務獨立於學校，並且以科技導入結合數位人才培育，以比政府更嚴格的標準要求人才訓練，成為全國首例由高中職成立的長照機構。林岱樺表示，高雄有足夠的電力、算力與技術，發展智慧長照來減低醫護的負擔。以立志中學設立的199床住宿型長照機構為例，結合毫米波雷達設備與AI演算法，在不必接觸長輩的情況下，就能遠距監測心跳與呼吸，並即時補捉跌倒等異常行為，讓照護人員可以及早干預。林岱樺指出，高雄的老年人口已經突破51萬人，比例將近19%，超過台灣平均18%，在市政上應該提出超高齡對策。首先提升長照覆蓋率，增加照顧據點與喘息服務，為長輩提供更多資源。其次是增設住宿型長照機構，讓失智長者與家屬能得到更好的支援。第三是導入AI輔助技術，24小時感知長輩狀態，讓照護人力能更有效配置。