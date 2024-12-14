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▲艾怡良以靈魂嗓音開場，她一身紅搭配黑色絲襪站上舞台，應景聖誕節。（圖／NOWnews攝影中心）

▲艾怡良獻唱經典聖誕曲〈Last Christmas〉，讓全場都洋溢著暖暖幸福氛圍。（圖／NOWnews攝影中心）

▲艾怡良聲帶發炎卻還是穩定開唱，十分敬業。（圖／NOWnews攝影中心）

2024新北耶誕城演唱會14、15日兩日登場，今（14）日表演由艾怡良以靈魂嗓音開場，她一身紅搭配黑色絲襪站上舞台，應景聖誕節，滿滿過節氣氛，以穩定唱功一口氣帶來6首歌曲，更獻唱經典聖誕曲〈Last Christmas〉，讓全場都洋溢著暖暖幸福氛圍，她也自爆，其實自己的聲帶發炎，儘管狀態並不好，還是會努力唱歌給大家聽，讓大家聽不出她的歌聲有任何狀況。艾怡良以紅色平口洋裝上陣，搭配紅色皮草和黑色絲襪，一登場就辣翻台下所有觀眾。艾怡良早期從歌唱選秀節目出道，當時她在節目中演唱英國歌手Duffy的〈Mercy〉，因此被王治平封為「藍調女王」，她也重現這首歌曲作為開場，緊接著演唱大家耳熟能詳的〈Last Christmas〉，成功炒熱現場氣氛，就算聲帶狀況不好仍獲得好評。艾怡良隨後演唱自己的夯曲，包括〈空頭支票〉、〈寂寞無害〉、〈Forever Young〉，在宣布下一首歌曲是〈Forever Young〉時，現場一片歡呼，可見這首歌曲的超高傳唱度，最後她以〈討厭的艾瑞斯〉做結尾，儘管唱歌時努力控制聲音，但只要一說話，她講到激動處還是會出現破音，可見聲帶的狀況並不好，也凸顯敬業精神。艾怡良最後也介紹新專輯，透露自己下禮拜才會發行，「會有哭哭歌，至少會有2首，會往心裡去的。」不少觀看線上直播的網友看到艾怡良敬業演出都忍不住感嘆，「怡良辛苦了，錄專輯錄到聲帶發炎」、「今天那麼冷，他們很辛苦」、「連講話都會破音」。