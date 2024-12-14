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韓國國會今（14）日針對總統尹錫悅彈劾案第二次進行表決，最終以204張贊成票通過。下一流程將轉往憲法法院再戰，稍早憲法法院相關代表證實，預計在16日上午開會討論彈劾案審理時程。韓國國會下午4時召開全體會議，300名議員全員出席，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案。根據《韓聯社》報導，國會法治司法委員會主席鄭清來，於14日晚上6時15分向憲法法院裁判所提交彈劾決議文正本，憲法法院代理院長文炯培表示，將會儘快進行最為公正的審判，目前預計16日上午10時開會，討論彈劾案審理日程。尹錫悅的總統職權從傍晚7時24分起正式暫停，包括指揮武裝部隊、批准條約、否決法案、任免公職人員等權力都被停止，惟仍具備總統身分，能夠繼續住在官邸、領月薪，接受警衛和禮儀服務。憲法法庭審理時間為180天，憲法法官一共9人，至少需要6人同意彈劾，尹錫悅才會真正下台，而且60天之內必須舉行總統大選。倘若憲法法院裁定駁回，彈劾案即告作廢，尹錫悅就可以繼續行使總統職權。