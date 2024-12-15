2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」今（15）日持續登場，18:00至22:00在市民廣場開唱，超強卡司名單包括告五人、宇宙人、理想混蛋，今（15）日大陸冷氣團影響，北部天氣偏冷，且大台北有局部短暫雨，《NOWnews》整理板橋今日天氣、降雨機率、體感溫度，提醒民眾記得帶厚外套。
今（15）日大陸冷氣團影響，新北市天氣偏冷，中央氣象署預測新北市板橋區今（14）日整天降雨機率為20％，天氣狀況為陰天，晚間18時00分演唱會開始的時間，溫度約攝氏15度，體感溫度攝氏13度，相對濕度70％，風向偏東風，整體寒冷。日落時間在晚上5時07分，想前往耶誕城拍美照的民眾，選在日落後更好拍出浪漫氛圍。
新北市整體天氣，平地氣溫約攝氏13度至15度，請特別注意保暖；有局部短暫雨，北海岸及山區降雨機率較大，降雨機率50-80％，其他地區降雨機率20％，請斟酌攜帶雨具。
「2024新北歡樂耶誕城」12月15日舉行魔幻耶誕演唱會。今（15）日由開場歌手ELKIE莊錠欣，接著依序為Energy、icyball冰球樂團、BOOM!怪物星人、洪暐哲、理想混蛋Bestards、AcQUA源少年小分隊R.Y.G、宇宙人、Ozone，精彩壓軸為「告五人」。
《NOWnews今日新聞》整理演唱會的卡司、轉播平台、交通方式、交通管制等資訊，一文掌握。
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新北市整體天氣，平地氣溫約攝氏13度至15度，請特別注意保暖；有局部短暫雨，北海岸及山區降雨機率較大，降雨機率50-80％，其他地區降雨機率20％，請斟酌攜帶雨具。
「2024新北歡樂耶誕城」12月15日舉行魔幻耶誕演唱會。今（15）日由開場歌手ELKIE莊錠欣，接著依序為Energy、icyball冰球樂團、BOOM!怪物星人、洪暐哲、理想混蛋Bestards、AcQUA源少年小分隊R.Y.G、宇宙人、Ozone，精彩壓軸為「告五人」。
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