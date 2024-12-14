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韓國國會在今天下午4時(台北時間下午3時)第2次表決總統尹錫悅彈劾案，300票中以204票贊成通過。根據韓國憲法與國會法規定，未來憲法法院要在180天內做出裁決，在此之前，尹錫悅將被停職，由國務總理暫代職務。由於民進黨立院黨團曾發文附和韓國戒嚴，民眾黨立委批傷害台灣民主形象，執政的民進黨應引以為戒，身兼民進黨主席的總統賴清德應該道歉。民眾黨立委林憶君表示，尊重韓國的民主決策，基於台灣跟韓國同屬印太地區第一島鏈國家之夥伴關係，也希望韓國能順利渡過這段國家政治動盪時期。林憶君呼籲，希望韓國總統尹錫悅被彈劾事件，能讓執政黨「引以為戒」，真心傾聽人民的心聲，更希望賴清德總統能真心體會「民之所欲，常在我心」的意義。林憶君指出，針對近期民進黨立院黨團在社群媒體Threads挺南韓戒嚴的發文，不但全台一片錯愕，更登上國際媒體版面，重創台灣民主形象，執政黨不但沒有道歉，反而刻意模糊焦點，還試圖把風向帶回過去的台灣戒嚴時期。林憶君表示，當年的「戒嚴令」對台灣社會與民主的傷害有多大，希望從反抗戒嚴起家的民進黨，不要成為了自己最討厭的樣子，畢竟民主進步、國家安定，台灣社會才會真正進步。民眾黨立委張啓楷表示，民進黨立院黨團發文挺韓國戒嚴，有沒有因為揣摩上意？是不是在呼應賴清德以往在台南市長任內的強勢作為？張啓楷指出，韓國國會今天以204票同意、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾尹錫悅，再次打臉民進黨立院黨團，身為民進黨主席的賴清德，「難道不應該為民進黨立院黨團傷害台灣民主的作為，向所有的台灣人民公開道歉？」