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▲許多韓國年輕人手持應援偶像的手燈，隨著現場響起的K-POP音樂，高喊彈劾尹錫悅的口號。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅的彈劾案在今（14）日下午進行表決，最終結果以204票贊成、85票反對，尹錫悅成為繼盧武鉉與朴槿惠過後，第3位被國會成功彈劾的總統，據悉在今天下午國會表決以前，民眾在國會外示威，表示對彈劾案支持，而國民女神IU也透過經紀公司宣布在現場發放暖暖包跟食物，被視為是力挺彈劾一事，讓粉絲大讚：「不愧是女神」、「我愛妳！」尹錫悅總統彈劾案掀起全韓關注，民眾也積極到場示威，而身為娛樂帝國的韓國，集會現場也充滿了不少韓國K-POP元素，不僅大聲播放流行歌曲，更有民眾帶著偶像應援棒現身，對此IU也透過經紀公司EDAM娛樂表達意見，EDAM娛樂昨（13）日晚間在網站上宣布，只要帶著應援燈到國會外的IU粉絲，就能免費領取餐點和暖暖包。不過由於經紀公司準備的數量有限，截至台灣時間昨天晚上9點30分，由IU自掏腰包準備的各100份湯飯、鯛魚燒、年糕，都已經全數領取完畢。而IU這番舉動被視為是認同彈劾案通過，讓民眾紛紛直呼：「不愧是我的女神」、「我要永遠當IU的粉絲」、「真的很佩服」、「IU我愛你！」更佩服IU勇於表達立場的決心。