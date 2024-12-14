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▲該女子傷心地說，這幾個軍官都是我認識，平常都叫我姐姐姐的人，為什麼在背後要這樣子，用這些言語來嘲笑我。(圖／翻攝畫面)

高雄一名在國軍高雄總醫院服務超過30年的女子指控，自己因為罹患2個癌症必須常請假，期間她發現，同事們不但在社群網站上留言霸凌她，讓她身心俱疲，而且今年回到職場工作時，院方擅自調動她的單位，還給她考績打69.5分列為丙等。該女子認為，是被刻意針對，決定訴諸法律。國軍高雄總醫院則低調回應請示國防部是否同意發新聞稿。該名女子丈夫王先生表示，妻子在國軍高雄總醫院任資訊人員近30年，2016年診斷罹患乳癌，經治療後獲得控制，3年前又因身體不舒服檢查出肺癌，妻子依醫囑向醫院請假積極治療，院方今年卻以出勤天數太少，打出丙等考績，導致領不到年終獎金。該名女子也強調，自己都有請同事，照正常流程申請病假。王先生說，院方用這理由打這麼差的考績，太不近人情，癌症醫療花費大，原希望年終獎金支付醫藥費，卻因考績未達70分且只差0.5分門檻就能領到年終，明眼人都知道啦，他們在搞鬼啦。該名女子也表示，她真的是不知道怎麼回事。王先生更痛訴，妻子罹患乳癌後常因請假，遭同事在社群媒體對她冷嘲熱諷，說妻子裝病不想上班，向國軍監察官申訴卻都沒下文，在不友善環境下工作，內心痛苦身心俱疲。「我一直哭一直哭在家裡一直哭，我打電話給醫院同事訴苦說為什麼。」該女子回憶起案發當時，看到同事的臉書留言，至今仍會覺得無法理解。「為什麼我這個同事，我沒有覺得我對他有什麼仇恨，為什麼要在臉書上面這樣子說我，而且這幾個軍官都是我認識，平常都叫我姐姐姐的人，為什麼在背後要這樣子，用這些言語來嘲笑我。」王先生指出，這個事情申訴不成立，認為留言沒有針對特定任何人，如果這樣子霸凌的狀況都不去辦，讓我太太一直身心俱疲，到最後第二次復發，這是職場霸凌，辦不辦？官官相護，陳腐之致。王先生也認為遭到職場霸凌，院方卻沒有給她合理解釋，之後第二度復發，乳癌四期，去年5月到今年8月，再度請假，9月復職時，院方將她調動單位，還給她丙等考績。王先生說，妻子對今年考績被打這麼差完全不能接受，12日到勞工局申訴調解，要求拿出評分表卻遭拒絕，他痛批這是「國防不再現」。對此，國軍高雄總醫院今（14）日上午11:02僅低調表示「目前上級長官刻正請示國防部是否同意發新聞稿」。