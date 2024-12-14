智慧型手機已經是現代人不可缺少的一部分，許多飯店、公共場所也都會提供USB接口，讓民眾可以插線進行充電。不過近期就有網友表示，自己將手機接到旅館USB 充電孔，結果立刻跳出「超恐怖通知」，讓一票網友嚇喊「個資會外洩」，過去FBI專家也提醒過，並分享解決辦法。
一位網友在社群Threads上分享，自己先前住在某旅館時，當他把手機接到床頭的USB充電孔要充電，手機卻第一時間不是跳出充電通知，而是詢問「您是否要同步備份到此裝置？」才發現該USB Port裡頭有安卓（Android）裝置。
這讓他嚇得立刻拔掉充電線，並呼籲「我現在USB線是都買有牌子的了，希望比較安全。手機常用行動支付或者數位銀行，要小心USB線及充電頭的選擇。」
不少網友看完後，也紛紛驚呼「免費的最貴，你要他的電，他要你的個資」、「外面的野生USB不要用，永遠自己帶轉接插頭再接線」、「沒想到充個電也會造成資安疑慮」。
免費最貴！公用區域USB使用慎防個資遭竊
事實上，早在去年美國聯邦調查局（FBI）丹佛辦事處就曾發文提醒民眾，「避免在機場、酒店或購物中心使用免費USB充電座」，因為有許多不肖分子會改裝或找到公共USB端口設定漏洞，將惡意軟件、監控軟件等導入受害者的手機設備，這種方法被稱為「充電陷阱」（Juice Jacking）。
FBI同時也提醒民眾，比較好的選擇是攜帶自己的充電器和USB傳輸線，並改用插座充電，較能避免個人資料或是密碼遭到竊取。
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這讓他嚇得立刻拔掉充電線，並呼籲「我現在USB線是都買有牌子的了，希望比較安全。手機常用行動支付或者數位銀行，要小心USB線及充電頭的選擇。」
不少網友看完後，也紛紛驚呼「免費的最貴，你要他的電，他要你的個資」、「外面的野生USB不要用，永遠自己帶轉接插頭再接線」、「沒想到充個電也會造成資安疑慮」。
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事實上，早在去年美國聯邦調查局（FBI）丹佛辦事處就曾發文提醒民眾，「避免在機場、酒店或購物中心使用免費USB充電座」，因為有許多不肖分子會改裝或找到公共USB端口設定漏洞，將惡意軟件、監控軟件等導入受害者的手機設備，這種方法被稱為「充電陷阱」（Juice Jacking）。
FBI同時也提醒民眾，比較好的選擇是攜帶自己的充電器和USB傳輸線，並改用插座充電，較能避免個人資料或是密碼遭到竊取。