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韓國總統尹錫悅因宣布戒嚴引發軒然大波，韓國國會今（14日)投票通過尹錫悅彈劾案，在國會外舉行抗議集會的群眾，聽聞彈劾結果後瞬間爆出歡呼聲，紛紛慶賀民主萬歲，互相擁抱。根據韓聯社報導，當國會敲槌三下宣布彈劾案通過後，汝矣島國會前充滿了民眾的歡呼聲，這些民眾觀看了一個小時國會直播，紛紛拍手直呼，「大韓民國萬歲」、「我們勝利了」等口號，有些市民互相擁抱、流淚，現場民眾高舉應援手燈，少女時代的歌曲《Into the New World》等諸多K-POP音樂響起，氣氛嗨到最高點。連日來許多民眾抗議要求彈劾尹錫悅、或要他自行下台，聽聞消息後無不欣喜若狂、振臂吶喊，即便首爾現處於-1度低溫，現場民眾卻像忘記寒冷一般；反對黨「共同民主黨」稱彈劾案的通過是「人民的勝利」。警方估計，多達 208,000 人聚集在汝矣島集會上，主辦單位則宣稱有200萬人。根據朝鮮日報報導，集會從小到老，年齡層廣泛，有高中生前來見證歷史，年約20歲的女生表示「彈劾案的通過展現了人民的力量」；一名40歲的媽媽則稱，「我帶著兩個孩子來到國會，是為了讓他們知道，不遵守規則的人法律，最後仍應以法律為準繩。」一名從釜山來到首爾的59歲男子認為，「彈劾案的通過是理所當然的結果，我全家都感到很高興。儘管姍姍來遲，但還是恢復了民主。」今日從首爾市內到大邱、大田、釜山、全州，再到被韓國視為民主聖地的光州，每一地區都舉行集會，在尹錫悅彈劾當下都爆出極大歡呼聲。尹錫悅彈劾案通過後，支持尹錫悅的民眾也進行集會活動，卻顯露失望和憤怒，與挺彈劾的大批群眾呈現強烈對比，目前雙方並未有進一步衝突。