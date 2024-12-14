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▲四位知名藝術家——胡令豪、洪俊銘、陳忠利與詞不DA藝，透過畫作訴說對台灣這片土地的深情。同時，他們特別為活動創作陳傑憲的肖像畫作。（圖／統一獅球團提供）

▲四位知名藝術家——胡令豪、洪俊銘、陳忠利與詞不DA藝，透過畫作訴說對台灣這片土地的深情。同時，他們特別為活動創作陳傑憲的肖像畫作。（圖／統一獅球團提供）

今（14）日下午統一7-ELEVEN獅陳傑憲首度亮相出席藝廊活動，統一集團旗下藝廊品牌玲廊滿藝於台南藍晒圖文創園區舉行的《藝遊台灣》藝術聯展暨慈善畫作拍賣活動。「台灣隊長」陳傑憲出席活動消息一經公布，活動報名於半天內迅速額滿，現場更吸引大批粉絲清晨卡位，充分展現陳傑憲的跨界魅力與台灣藝術的強大感召力。本次活動由玲廊滿藝集結旗下四位知名藝術家——胡令豪、洪俊銘、陳忠利與詞不DA藝，透過畫作訴說對台灣這片土地的深情。同時，他們特別為活動創作陳傑憲的肖像畫作，以象徵台灣的韌性與力量，並在活動現場進行慈善拍賣，剛奪下世界棒球賽MVP的陳傑憲不僅親自為成功競標者簽名並合影留念，更在活動中熱情分享他帶領台灣奪得世界棒球冠軍的奮鬥故事，鼓舞更多人勇敢追夢。今日現場活動氣氛熱烈，充滿感動與啟發。玲廊滿藝表示，無論是棒球場上的拼搏，還是畫布上的創作，這些動人的故事皆展現對夢想的堅持與對台灣的深厚情感。藉由藝術與運動的跨界合作，玲廊滿藝希望觸動更多人心，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同見證這場融合台灣藝術魅力與公益精神的感動盛宴。自從中華隊在12強世界棒球錦標賽拿下冠軍後，台灣隊長陳傑憲返台後接受許多活動邀約、節目專訪，而今天是陳傑憲參與藝文活動，也讓傑憲在心靈上、思緒上收穫許多，陳傑憲表示：「這是這一個月以來，第一次參加這麼靜的活動，自己也投入其中，透過主辦單位、畫家展述自己創作的風格，還以我為主題創作作畫，也讓自己能在活動中靜靜的看著每一個藝術家心中的我，而其中讓自己最印象深刻的是畫中結合台灣玉山與棒球的結合，象徵點點滴滴的努力，才能站上玉山台灣的巔峰，而這背後是需要經歷許多的努力，而在這個社會上，各行各業也有許多無名英雄，而我只是比較幸運，因為這次的世界冠軍，被大家看見，而相信也有跟我一樣在追尋夢想的許多人，也是值得大家給予肯定。」今日活動結束後，陳傑憲感謝每一位參與的民眾，也謝謝統一集團玲廊滿藝邀約，讓自己在生活中體驗不同的氛圍與心境，這也是自己一直努力體驗與分享的生活一部分。