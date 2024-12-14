停路邊車格竟然也有潛規則？近期有民眾將車子停在路邊公共車格，結果之後就發現車上多了一張字條，內容竟是鄰居來宣示「停車資歷」，暗指別再停這格子，完整內容曝光，也引爆一票網友譁然。
一位民眾今（14）日在社團「爆料公社」分享，身邊朋友最近將車子停在住家附近的公共停車格，結果要離開時卻發現車上被留了一張A4大小的字條，內容寫上，「這個車位之所以附近鄰居沒人來停，最主要原因就是我已經停了27年。」
原來這封字條是住在附近的王先生所留下，他更表示：「如果你也要停當然可以，那麼以後就會變成這裡所有車都會來停，你們剛來可能不知道，因為這是這裡所有鄰居的默契，這你知道一下」，語帶暗示的內容，也讓原PO感到有些害怕「遇到這種人該怎麼處理啊？感覺有點被恐嚇」。
貼文曝光後，立刻引發一票網友吐槽「我會回他收到了，未來27年交給我吧」、「如果這先生遇到難搞的人，對方直接找一台破二手車放格子，大家都不用停」、「謝謝你幫忙保管這個車位27年，謝謝」、「停久就是自己的車位的概念」、「王先生，公園睡27年也不會是你的啊」。
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原來這封字條是住在附近的王先生所留下，他更表示：「如果你也要停當然可以，那麼以後就會變成這裡所有車都會來停，你們剛來可能不知道，因為這是這裡所有鄰居的默契，這你知道一下」，語帶暗示的內容，也讓原PO感到有些害怕「遇到這種人該怎麼處理啊？感覺有點被恐嚇」。
貼文曝光後，立刻引發一票網友吐槽「我會回他收到了，未來27年交給我吧」、「如果這先生遇到難搞的人，對方直接找一台破二手車放格子，大家都不用停」、「謝謝你幫忙保管這個車位27年，謝謝」、「停久就是自己的車位的概念」、「王先生，公園睡27年也不會是你的啊」。