NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月15日賽程，共有2場比賽進行，皆為NBA盃的四強賽事，焦點之戰為上午5點30分由密爾瓦基公鹿交手主場亞特蘭大老鷹，另一場則是奧克拉荷馬雷霆對決休士頓火箭，贏家可以晉級冠軍戰。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：公鹿、老鷹NBA盃四強戰
📍比賽背景
公鹿隊對東區的對手戰績為11勝10負，在對上勝率超過5成的對手時戰績為4勝6負，這一組陣容的實力還有待驗證。
老鷹隊對上東區對手的戰績為10勝6負。球隊場均能抓下13個進攻籃板排名聯盟第3，其中Clint Capela場均可拿到3.7個進攻籃板。
📍傷兵名單
公鹿： Chris Livingston每日觀察名單（腳踝）。
老鷹：Cody Zeller不能打（個人因素）。
📍雙方關鍵球員
公鹿：Giannis Antetokounmpo為公鹿隊場均貢獻32.7分、11.4籃板、6助攻和1.5次阻攻。
老鷹：Trae Young 為老鷹隊場均得到21.0分，場均籃板3.9個。
🟡NBA2024-25例行賽第12月15日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：雷霆VS火箭 09:30
愛爾達ELTA.TV：無
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
公鹿隊對東區的對手戰績為11勝10負，在對上勝率超過5成的對手時戰績為4勝6負，這一組陣容的實力還有待驗證。
老鷹隊對上東區對手的戰績為10勝6負。球隊場均能抓下13個進攻籃板排名聯盟第3，其中Clint Capela場均可拿到3.7個進攻籃板。
📍傷兵名單
公鹿： Chris Livingston每日觀察名單（腳踝）。
老鷹：Cody Zeller不能打（個人因素）。
📍雙方關鍵球員
公鹿：Giannis Antetokounmpo為公鹿隊場均貢獻32.7分、11.4籃板、6助攻和1.5次阻攻。
老鷹：Trae Young 為老鷹隊場均得到21.0分，場均籃板3.9個。
🟡NBA2024-25例行賽第12月15日賽程表：
| MATCHUP
| TIME
| Atlanta
| @ Milwaukee
|5:30 AM
| Houston
| @ Oklahoma City
|9:30 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：雷霆VS火箭 09:30
愛爾達ELTA.TV：無
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。