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▲蕭秉治（左）和鼓鼓（右）合體讓歌迷都嗨翻。（圖／NOWnews攝影中心）

▲鼓鼓帶來寫給未婚妻大元的浪漫告白曲〈當我變成我們〉，閃瞎現場所有觀眾。（圖／NOWnews攝影中心）

▲蕭秉治唱到國民歌曲〈我還是愛著你〉，全場大合唱。（圖／NOWnews攝影中心）

MP魔幻力量由主唱廷廷（蕭秉治）、主唱嘎嘎、DJ鼓鼓（呂思緯）、吉他手雷堡、貝斯手兼團長凱開、鼓手阿翔組成，2016年團體活動全面暫停，留下許多膾炙人口的歌曲，讓粉絲們十分不捨。2024新北耶誕城演唱會今（14）日登場，鼓鼓和蕭秉治所組成的「GX」在舞台上合體演出MP魔幻力量的歌曲〈我是誰我是誰我是誰〉，頓時讓全場嗨翻大合唱，掀起回憶殺。鼓鼓幾乎每年都不缺席新北耶誕城演唱會演出，今年也不例外，剛求婚成功的他事業愛情兩得意，一開始就先帶來寫給未婚妻大元的浪漫告白曲〈當我變成我們〉，閃瞎現場所有觀眾，更帶來組曲〈嗯哼〉、〈可以唷〉、〈好了啦〉，接著蕭秉治接棒獻唱〈外人〉、〈我對你的愛沒有盡頭〉，唱到〈我還是愛著你〉，蕭秉治更走下台遞出麥克風給台下歌迷，幾乎每個人都能唱個一兩句。蕭秉治也對台下熱情的觀眾喊話：「我剛舉辦完演唱會，大家的熱情讓我重溫演唱會！」同時也預告明年暑假他將會在高雄巨蛋舉辦演唱會。最後蕭秉治和鼓鼓合體演唱〈認愛〉、〈我是誰我是誰我是誰〉，重現MP魔幻力量的經典歌曲〈我是誰我是誰我是誰〉時，更是全唱大合唱，尖叫聲不斷，兩人都走下舞台和觀眾們互動，全場氣氛嗨到最高點。