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#45 瓊斯 30分8籃板3抄截

#69 盧峻翔 26分8籃板7助攻3抄截

#42 布依德 20分10籃板2助攻2阻攻

#1 丁恩迪 9分9籃板1抄截1阻攻

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿重返主場迎接P.League+五連戰及首次東超桃園主場，今（14）日面對本季第四度交手的富邦勇士，飛行部隊砲火猛烈，攻守兩端展現強大團隊默契，有效執行戰術，建立領先優勢，終場以115：110攻破勇士，成功捍衛桃園主場。首節領航猿戰鬥力十足，先由白曜誠及瓊斯（Jarrod Jones）揭開得分序幕，飛行部隊持續展現侵略性、肆虐禁區，盧峻翔及布依德（Julian Boyd）更合力演出空中接力灌籃，嗨翻橙客。次節領航猿加快節奏，不僅掌握進攻主導權，更成功製造對手犯規壓力，盧峻翔個人單節砍下10分，包括一記精彩三分打，雖領航猿末段一度遭遇勇士9-0連續攻勢，不過鐘響前布依德助球隊成功止血，中場結束以59：46領先。半場數據以盧峻翔進帳16分為全隊最高，布依德替補上陣貢獻12分、8籃板，瓊斯也為球隊挹注11分。下半場領航猿火力全開，靠著精彩團隊配合、流暢導傳，連續創造出得分空檔，打出屬於自己的節奏，瓊斯及丁恩迪也接連升空轟炸籃框，將桃園巨蛋現場氣氛推向高潮。領航猿保持防守強度，有效鞏固籃板，阻擋勇士二次進攻機會，第三節結束領航猿將領先優勢擴大至26分，徹底壓制勇士反撲。末節領航猿則持續專注執行戰術，掌握戰局、穩紮穩打，最終以115：110擊敗勇士。賽後總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）表示：「本場比賽，我們展現了極佳的開局態度，防守強度到位，雖然在籃板球上有些許失誤，但我們透過流暢的進攻轉移和對對手防守策略的精準預判，不斷轉移球權、製造空檔得分，成功建立了大幅的領先優勢。」卡總也提到，「第二節雖然出現回防失誤，給予勇士快攻得分的機會，但我們迅速調整策略，迫使對方進入陣地戰。第三節便回到我們自己的節奏，球的輪轉更加流暢，打出快攻及強度，最終順利贏下勝利。」由於領航猿近9天將進行5場賽事，卡總最後也說到：「這的確是很艱難的挑戰，我們要趕快準備，以迎戰明日、甚至周二的賽事。」本季第二場登場、首度在主場出賽的瓊斯，今日貢獻30分8籃板3抄截的優異表現，不過賽後他表示：「主要專注執行團隊戰術，沒有給自己太大的壓力，主要目標是先熟悉隊友、融入團隊的節奏，很開心可以在主場出賽，透過比賽帶來自己的價值，幫助球隊守住龍頭寶座。」至於繳出26分8籃板7助攻3抄截全能數據的盧峻翔則提到，「今年算是領航猿的成果發表會，除了P. LEAGUE+，還參與東超賽事，彼此的默契都更提升一個檔次，成長也有目共睹。就算上一場對戰的狀況可能不是那麼好，但我們也能迅速改正，彼此相信隊友，發揮我們的能力、做好自己的工作，去贏下球賽。」