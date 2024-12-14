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▲黃小柔（右）和Vicky（左）在節目上痛罵2名後輩女星。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

▲林襄、林穎樂（左2）、黃小柔、Vicky（左3）一起錄過《綜藝玩很大》。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

▲林襄（右1）、林穎樂、黃小柔（右2）、Vicky一起錄過《綜藝玩很大》。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

▲林襄的經紀人出面發聲，力挺林襄表示她非常有禮貌，駁回黃小柔的影射言論。（圖／Threads）

女星黃小柔和Vicky兩人日前在綜藝節目《小姐不熙娣》控訴兩位後輩女星曾霸佔對號座座位、堅持不讓座，更回應：「那邊還有空位。」讓黃小柔在節目上氣炸怒轟：「超沒禮貌！」對此網友當起偵探指出2名後輩疑似是啦啦隊女神林襄和林穎樂，對此黃小柔曖昧回應：「要問Vicky姐。」讓爭議持續延燒，沒想到引來林襄經紀人不滿，氣憤反駁：「林襄是我認識的藝人中最有禮貌的女孩！」黃小柔日前和Vicky一同登上綜藝節目《小姐不熙娣》，指控有2名女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，在黃小柔出言提醒過後更冷回：「那邊還有空位。」讓Vicky氣到血壓飆升，而黃小柔也在節目中生氣喊道：「這個小朋友怎麼這麼沒禮貌。」還表示對方就是仗著自己人氣高所以為所欲為：「她們現在是可以這麼跩啦！」而節目主持人小S在聽完所有控訴後，也迫不及待詢問究竟是哪兩位女星，而黃小柔也特地走到小S身邊公布兩人身分，讓小S傻眼回應：「怎麼可能這麼沒禮貌！」對此不少網友紛紛臆測黃小柔口中的兩名後輩藝人，就是啦啦隊女神林襄、林穎樂。網友翻出林襄和林穎樂曾和黃小柔、Vicky一起錄過《綜藝玩很大》的影片：「我有去搜尋過Vicky跟黃小柔一起出外景節目的是一年多前上玩很大。當時的二位年輕女生是林襄跟穎樂，跟影片說的一樣，林襄當時正紅，而且是出外景到花蓮，也是跟裡面說的一樣坐火車。」對此黃小柔今（14）日出席公開回應被問及此事，她不僅立刻撇清，還曖昧回應：「要問Vicky姐。」讓傳言再度甚囂塵上，而這一連串的風波也讓林襄的經紀人非常生氣，在網路上發聲：「林襄是我認識的藝人中最有禮貌的女孩！」