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▲造型超萌的五瓣小花千層幸運餅，是清水服務區限定商品，一推出就成超人氣款。（圖／業者提供）

▲台灣派點始祖薔薇派進駐清水服務區，今天開幕便吸引大批消費者排隊搶購。（圖／業者提供）

以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象的台中清水服務區，14日全新改裝開幕。稱全台最美的清水服務區，引進50家美食、小吃及伴手禮，還有全台唯一招潮蟹造型星巴克，是中部美食新地標。台灣派點始祖薔薇派宣布進駐，並推出限定品項綠葡萄草莓卡士達派，以及造型超萌的五瓣小花千層幸運餅，今天開幕便吸引大批消費者排隊搶購。創立於1968年的薔薇派，酥脆派皮搭配多樣且紮實餡料，吸引不少死忠甜點控，堪稱是台灣派點始祖。業者表示，派點每日新鮮製作，由豐原中央工廠配送至清水服務區及全省11個據點，減油低糖酥脆派皮搭配多種天然水果餡料、慕斯系列 ，微甜不膩，大人小孩都喜歡。除了限定款外，清水服務區門市也提供嚴選屏東萬丹紅豆製成的經典招牌紅豆派、大甲芋頭熬煮成香噴噴的人氣芋頭派等，總共有十幾種人氣口味，諸如檸檬乳酪、黑森林、花漾草莓、巧克星冰樂、提拉米蘇等，各具風味，消費者可以選購單一口味，也可以依家人、朋友喜愛口味，組合成客製化拼盤。旅途經過國道3號，記得到嶄新的清水服務區「吃一塊派，幸福在一塊」外，還有美麗夜景，50家美食、小吃及伴手禮等，另附設了寵物公園，連家中寶貝寵物能落地一起逛街，真是好吃、好逛、好好玩到讓人欲罷不能的國道休息站。