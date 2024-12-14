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2024年BWF世界羽聯年終總決賽，台灣一哥周天成相隔3年再闖男單4強，可惜今（14）日以14：21、18：21不敵世界排名第1的中國名將石宇奇。雖然周天成無緣晉級決賽，但仍追平個人最佳成績，生涯第2度挺進年終賽4強，與王子維共享台灣男單紀錄。世界排名第9的周天成，今年是生涯第5度參加年終賽，過去最佳成績為2020年男單4強。本次小組賽，他與馬來西亞一哥李梓嘉、丹麥好手Anders Antonsen及中國選手李詩灃同組競爭。周天成在小組賽與Antonsen攜手晉級4強。今晚周天成對上地主名將石宇奇，過往雙方有過13次交手，周天成對戰成績4勝9敗居下風，且處於對戰3連敗。此戰首局，雙方勢均力敵，一度打成5：5平手，周天成連丟3分後，又將比分追至10：10，以10：11進入技術暫停。暫停後，石宇奇連續進攻得手，周天成陷入4分落後，儘管試圖追分，但仍在14：20時被逼出局點，最終以14：21讓出首局。第二局，周天成打出3：0領先，並持續壓制對手，最多領先至4分，但石宇奇展現頑強韌性，一步步追平比分，周天成在10：6後陷亂流，對手連拿5分。陷入苦戰的周天成在暫停過後，一度要回領先，但未能在關鍵時刻頂住壓力，最終以18：21落敗，無緣年終賽決賽。周天成繼2020年再次打進年終賽4強，如今雖然在4強止步，不過仍追平生涯最佳成績，而他生涯兩度在年終賽闖入4強，成為台灣男單第二人；前一位是「羽球王子」王子維，分別於2019、2020年兩度打進4強。