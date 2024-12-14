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▲熱愛自行車運動的美利達總經理 曾上原 ，今天也在寒風中完成挑戰。（圖/美利達提供）

▲逍遙遊組中，分別為來自新竹的15歲與14歲林姓兄弟檔率先完成。（圖/美利達提供）

▲活動現場星光熠熠，不僅有專業車手更有各界高人氣KOL。（圖/美利達提供）

第22屆美利達盃單車嘉年華，14日在濃霧低溫中熱力啟航，吸引來自15個國家熱血車友參與。儘管清晨低溫僅13度，還伴隨細雨紛飛，依舊創下超過8成出席率，展現對美利達盃高度期待與熱情。這場單車界年度盛事，匯聚頂尖選手與高人氣KOL，星光熠熠為活動增添無限看點。在85公里長距離挑戰組中，南投之子李冠賢以第一名成績抵達終點。他表示，今年初的環台賽未能騎到日月潭站，今天終於彌補遺憾。身為南投在地車手，他不僅享受了騎行過程，還熱情推薦許多南投私房景點，邀請大家在活動結束後探索在地美食與文化，感受南投的自然與人文風情。逍遙遊組中，來自新竹的15歲與14歲林姓兄弟檔率先完成。他們車齡不到半年，在此次活動中展現了十足熱情。他們表示，首次參加美利達盃，沿途有前導車引導，讓他們安心騎行也充分體驗到日月潭迷人風光。活動現場星光熠熠，不僅有專業車手黃亭茵、李冠賢、江思翰、巫帛宏領騎助陣，更邀請多位人氣KOL共襄盛舉，包括呱吉、視網膜、李四、EVA、小貝米漿、一輪、天母馮迪索、Cindy、台南Josh、K2、KJ、曾晴、Danny、美樂，以及擔任今日活動主持人的Linda。他們的參與為活動增添了豐富看點與活力，也讓現場氣氛更加熱烈。呱吉率領「上班不要看」團隊一同騎行，他特地騎乘美利達為其量身打造的客製化自行車，並表示：「有了這輛單車加持，讓騎行更加愉快！」他還跟大家相約參加明年4月12日的兆豐銀行・美利達彰化經典百K活動。首次參加的台南Josh表示，日月潭雲霧美景讓他印象深刻，這次體驗也非常難忘。今日活動設計了兩條經典路線，滿足不同層級車友的需求。85公里的長距離挑戰組，路線穿越日月潭、魚池、水里等地，攀升高度達1128公尺，蜿蜒的起伏地形為車友帶來壯麗美景的同時，也是一場對自我的極限挑戰。29公里的環潭逍遙遊，則繞行被CNN票選為全球十大最美自行車道的日月潭環潭公路，途中霧氣飄渺，湖光山色如夢如幻，讓車友們沈浸在大自然的絕美風光中。