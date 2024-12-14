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美國總統當選人川普不斷揚言上任第一天就將調高關稅，讓全球聞之色變，許多貨品紛紛趕在明年一月前進貨，以防之後關稅大漲。美式賣場好市多（Costco）在近日的財報電話會議中，財務長米勒奇普（Gary Millerchip）發出提醒，若川普採取嚴厲的關稅政策，好市多產品可能出現大規模漲價。根據《財星》（Fortune）報導，米勒奇普在財報電話會議中直言，關稅提高了成本，這總體上來說不是一件好事，儘管目前尚不清楚關稅上調會對好市多和其他零售商在時間和範圍上產生什麼影響。米勒奇普引用他的前任財務長加蘭蒂（Richard Galanti）的話說，「下雨的時候，每個人都會淋到雨」，直言進口稅有任何的改變，都可能影響整個行業。米勒奇普強調，好市多過去也曾面臨過關稅的挑戰，他相信這次也能夠度過，並透露公司目前已將進口商品範圍，縮小至非食品類產品的一部分，這些產品約占其庫存的25%，推出各式方法來解決可能的關稅問題，包含考慮進口商品的替代來源、部分商品不再販售、提前運送某些商品等等。好市多週四（12日）公布2025會計年度第一季（截至2024年11月24日為止），營收為621.5億美元，優於LSEG統計的分析師預估值620.8億美元，經調整每股盈餘為4.04美元，優於分析師預估的3.79美元，公司認為，調漲會員費的效果開始反應。提高關稅已成為川普第二任期前經濟政策的焦點。他在競選過程中曾承諾將對所有進入美國的商品加徵高達 20% 的關稅，同時將對來自墨西哥和加拿大的進口商品關稅提高至多 25%，對來自中國的進口商品關稅提高 60%，強調推動提高關稅的目的是增強美國製造業實力。