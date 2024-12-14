我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫安佐將於17日以陸軍身分入營，受訓地點在嘉義，他本人也證實此事，並預告會開直播上演剃頭秀。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐的父母親狄鶯及孫鵬樂見此事，表示不怕他在軍營受苦，並期許孫安佐當兵出來後能蛻變成真正成熟的男人。（圖／翻攝自孫安佐IG）

資深藝人狄鶯及孫鵬的兒子孫安佐時常登上媒體版面，現年24歲的他引發不少爭議，言行舉止備受外界關注，今（14）日就傳出孫安佐收到國軍入伍通知，將於17日以陸軍身分入營，受訓地點則在嘉義，他本人也透過社群平台證實此事，並預告會開直播上演剃頭秀。對此，《NOWnews今日新聞》記者致電給孫安佐母親狄鶯關心此事，她態度豁然地說：「很好啊！該盡的義務，他又不是小孩子了！」據了解，孫安佐將在17日以陸軍身分入伍四個月，並會在嘉義受訓，對此他本人稍早也發出IG動態證實，「要跟國軍結婚了，對我要入伍了，義務役，進去四個月」，並預告明（15）日會上「17LIVE」直播上演剃頭秀，而狄鶯對此表示開心，「很好啊！該盡的義務！」被問到會不會擔心兒子在軍營受苦？她也抱持坦然態度：「有什麼好擔心的，他又不是小孩子了！」那父親孫鵬有表示什麼嗎？狄鶯也強調，爸爸當然更樂見，「同樣是男生啊」，並期許孫安佐當兵出來後能蛻變成真正成熟的男人。孫安佐即將入伍消息一曝光，引起網友紛紛討論：「要注意健康喔」、「當完兵才會長大」、「太難過要失戀四個月了」、「終於啊！」事實上，先前孫安佐就坦言已經休學，且投入經營自媒體的事業，卻頻頻惹出許多爭議，先前9月才在活動記者會上表示已申請前往烏克蘭參軍的資格，預計2個月後將收到回覆，爾後又在10月與《拳願之星》評審「燒打雞」韓森登上擂台對決，儘管最後「意料之中」落敗收場，其帶來的討論度與流量不容小覷。