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▲義大世界跨年煙火秀業者推薦三大觀賞攻略，滿足各種需求。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火秀將於2025/01/01凌晨0點在義大世界大草坪施放999秒大型藝術煙火。業者推薦三大觀賞攻略，滿足各種需求，民眾除了可至義守大學觀看遼闊全景，飽覽讚嘆級視野；另推薦預訂「天悅飯店星光宵夜場」，煙火美食一次擁有；或是享受「摩天輪VIP跨年派對」，體驗最震撼的煙火搖滾區。義大世界推薦第一種樂遊方案，可在義大世界購物聚餐、暢玩樂園、或者看場電影後再漫步到「義守大學六大觀賞區」，包括綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮以及大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的廣場，每年都是最熱門觀賞點，吸引民眾提早卡位。第二種享食方案，「皇家酒店與天悅飯店星光宵夜場」，迎接新年前先大快朵頤一番，兩家飯店將於晚間10點後在一樓戶外指定區域，擺上豐盛Buffet，盡享美食與美麗煙火；天悅9樓空中花園還有「星光燦爛BBQ」。第三種浪漫方案「摩天輪VIP跨年派對」，義大遊樂世界跨年超限量活動，晚間22:30在摩天輪平台欣賞音樂演出，跨年時刻再以VIP超近距離視角，感受煙火搖滾區的絢爛與震撼。