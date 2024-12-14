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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲太太陳佩琪13日帶「平安龜」赴北所，希望先生平安歸來。民眾黨創黨大老朱蕙蓉上節目形容陳佩琪是「不安定的靈魂塞在傳統女人的身體裡」，陳佩琪很以柯文哲為榮，也很有主見，因此絕對不會安靜，一定會要替先生說話。陳佩琪過去就經常在臉書針對政治時事發言，柯文哲弊案爆發後，更多次為柯文哲抱屈，引起軒然大波。朱蕙蓉13日上「豈有此呂」網路節目說，臉書其實是10年前她去柯文哲家，他們一起開設的，一開始其實是建議陳佩琪用「佩琪姊姊」的形象，比較親和，但當下就被委婉的拒絕。至於有無跟陳佩琪說，不要再寫臉書了？朱蕙蓉說，「有啊，但是被她堅定地委婉的拒絕」，她也曾建議陳佩琪，要不要臉書文章都找一個信任的人看過，陳就不要，可見陳就是一個很有主見的人。朱蕙蓉也說，其實滿同情陳佩琪現在的處境，她也希望可以陪伴陳，遭主持人打斷稱，「陳佩琪現在身邊有黃珊珊了啊」，朱蕙蓉就說對，所以「我最好不要太靠近」。