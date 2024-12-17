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▲中國大陸首款3A級大作《黑神話：悟空》絕對是2024年遊戲界創造最多話題的遊戲。（圖／美聯社／達志影像）

▲《艾爾登法環》首部 DLC「黃金樹幽影」2024年6月21日正式上市後，銷量表現相當出色。（圖／萬代南夢宮提供）

▲《宇宙機器人》（Astro Bot）擊敗《黑神話悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》等強敵拿下TGA年度最佳遊戲。（圖／翻攝宇宙機器人官網）

▲目前只有一部預告片的《GTA6》，2024年各種傳聞、爆料滿天飛。（圖／Rockstar Games）

▲2024年最強獨立遊戲《小丑牌》，融合德州撲克與 Roguelike（肉鴿）玩法大受好評。（圖／官方提供）

▲《劍與遠征：啟程》憑藉原IP的人氣，搭配絕美場景和故事線拓展，成功擄獲玩家芳心。（圖／《劍與遠征：啟程》官網）

▲《幻獸帕魯》2024年1月19日在Steam上架，且5天半內於全球狂銷8百萬套。（圖／取自《幻獸帕魯》）

2024雖然不像2023遊戲大年，有數款3A大作百發齊放，不過仍有不少遊戲在發行後掀起現象級討論，包括《黑神話：悟空》、《艾爾登法環：黃金樹幽影》和奪下TGA最佳年度遊戲的《宇宙機器人》等，《NOWnews》也特別統整2024年幾款在台灣集結人氣和話題的「熱門電玩」，快來看看自己今年玩了哪些？或想想哪款遊戲可能成為遺珠呢？提到2024遊戲，《黑神話：悟空》絕對是話題最多的遊戲，這款由中國公司「遊戲科學（GameScience）」耗時6年半開發、主打中國首款3A大作的動作遊戲，以第三人稱為主，具有強烈魂系特色，並融合多種戰鬥技巧和引擎，其中最令玩家驚艷的絕對是「畫面表現」，讓人分不清現實或虛擬引起眾多話題。在Steam上市首日最高同時上線人數高達222萬的《黑神話：悟空》，在遊戲外也有不少爭議話題，包括禁評政治、女性主義、盜版風波、直播文字獄、抄襲、台灣PS5玩不到等，讓遊戲中的煙硝味被導入現實世界，但單就銷售成績，《黑神話：悟空》絕對是2024年最成功的作品之一。《艾爾登法環》本作後暌違2年，2024終於發布DLC「黃金樹幽影」，乘著本傳的熱門口碑，黃金樹幽影銷量表現出色，首發日光是Steam的同時登入遊戲人數，就曾一度高達78萬人，開賣3天，萬代南夢宮就宣告銷量突破500萬套。而在2024TGA頒獎典禮上，《艾爾登法環》系列最新作協力生存動作遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》，也宣布預定2025年在 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 與 Steam 平台推出。相較於《黑神話：悟空》、《艾爾登法環：黃金樹幽影》，《宇宙機器人》玩家數量相對較少，但卻可以說是2024在內容品質和遊戲體驗最TOP的存在，《宇宙機器人》製作小組不超過30人，但卻能在metacritic拿到94媒體高分、玩家用戶9.6分。《宇宙機器人》前身是PS5免費遊戲《ASTRO's PLAYROOM》，主要是透過小遊戲形式，幫助玩家熟悉PS5及新控制器DualSense的使用；之所以能在玩家間擁有極高評價，最主要是《宇宙機器人》回歸「遊戲」的本質，無論是關卡設計、細節彩蛋處理、和手把的互動，讓玩家能完全用最存粹的心態去體驗遊戲、破解任務。一款還沒上市的遊戲能引爆多少話題？《GTA6》肯定顛覆大家想像，如同日本動漫《獵人》遲遲等不到完結一樣，《GTA6》的發布日期也不斷延宕，2023年底發布首支預告片目前已突破2億次觀看。原先計劃在2025年秋季上市，但2024年各種傳聞、爆料滿天飛，小至發行商公司的職位變動，大致遊戲內容和開發進度被洩露，《GTA6》全年度都是玩家的熱議話題，放入「2024熱門話題電玩」毫不為過。作為上世紀經典名作重製版的第二部，距第一部之後睽違四年終於上市，《FF7重生》上市前就是玩家社群討論焦點，2024年2月底在 PS5 平台獨占推出，未來也將登上PC平台。《小丑牌》由加拿大獨立遊戲開發團隊 LocalThunk 製作、2024年2月推出後，首月就突破100萬套銷量，《小丑牌》主打卡牌策略，核心玩法融合了德州撲克與 Roguelike（肉鴿），玩家需要在有限的出牌次數裏打出不同的牌型組合，《小丑牌》也奪下 TGA 2024「最佳獨立遊戲」等三大獎項。和前面許多遊戲都不同，身為手遊的《劍與遠征：啟程》在2024年也繳出非常優異的成績單，除了帶入原IP的世界觀和角色之外，每個地圖會隨著故事情節出現變動，還有春夏秋冬4個季節的氣候變化，團隊針對場景美感的細節琢磨、與情節進展密切相關的環境，打造出沈浸式的遊戲體驗，也奪下Google Play 和 iPhone 的年度遊戲獎項。在《原神》稱霸「魂系遊戲」市場好一段時間後，2024上線的《鳴潮》在5月開始掀起轟動，故事設定在經歷災變「退潮」後的世界，玩家扮演從漫長歲月沉睡後甦醒的「漂泊者」，要與剩餘人類共同對抗末日怪物「殘象」，流暢戰鬥操作、場景，和被爆出抄襲《原神》的消息，讓《鳴潮》在2024話題不斷。中國遊戲廠商「米哈遊」歷經2年時間研發的《絕區零》在2024年7月4日上架，故事背景設定在世界被災難摧毀後，唯一倖存的都市「新艾利都」，玩家要扮演名為「繩匠」的角色進行探索，並融入「Roguelike」的元素，遊玩時要動腦運用有限資源達成目標，即時動作戰鬥搭配劇情互動，收穫玩家高度評價。《幻獸帕魯》2024年1月19日在Steam上架，且5天半內於全球狂銷8百萬套，世界內有著高達數百種「帕魯」，可以使用「帕魯球」對其進行收服，可以將其當作夥伴、勞動力甚至是販賣，此外還能採集地圖物資、建造家園，玩法就像全球知名IP《寶可夢》、《minecraft 》、《薩爾達傳說 》等大作的縫合體。不過由於遊玩方法實在太過具有爭議性，不少《寶可夢》玩家也紛紛向任天堂、寶可夢公司進行投訴。寶可夢公司更是罕見針對此議題發布聲明，並向東京地方法院提出專利侵權訴訟，也是一款好玩又頗具爭議的2024遊戲。