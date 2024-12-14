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TPBL例行賽，新北中信特攻今（14）日在客場對上臺北台新戰神，特攻這一場91：98不敵對手，不過好消息是球隊主力射手謝亞軒大爆發，得到全場最高的32分，也是本季首次得分破15，他的復甦對於團隊來說是好消息。謝亞軒得到32分6抄截4助攻4籃板，這不僅是他本季首次得分新高，也是第一次得分破15分。這一季他陷入大低潮，主要也和中信特攻的陣容改變有關，特別是阿巴西離隊，讓他打得很掙扎。談到今天大爆發的原因，謝亞軒說「就是不要想太多吧！」他說少了阿巴西，特攻隊上少了一個很強的火力，因此他想要為球隊得更多分數，也一直想要去幫助隊友，想要幫他們融入，「但我可能還是要做回自己比較擅長的事情。」而特攻總教練李逸驊則欣慰地表示，「亞軒這季一直在低潮，我們也一直鼓勵他，沒有將他換下先發。他在練習時就感覺缺少一點點手感，出手點有點太高，所以投籃力道差一點點，後來幫他調整了投籃動作，隊友也很相信他，很高興他今天能打出來。」