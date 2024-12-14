我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫4場「嘉年華」演唱會圓滿落幕。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫曬出和林書豪、阿信、阿Ken的合照，畫面中只有林書豪露出整張臉，其他人都戴著口罩。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫上週在大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，在超高討論度下順利落幕，最後一天的神祕嘉賓為五月天，不僅如此，期間還有多位大咖到場助陣，包括「二姐」江蕙、張惠妹等人，足見周杰倫在演藝圈的好人緣，連他都忍不住笑說，還好自己平常有在交朋友。今（14）日周杰倫曬出和阿信、阿Ken、林書豪參加慶功宴的合照，竟意外曝光阿信素顏的私下模樣，讓歌迷都驚呆直呼：「認不出來！」周杰倫演唱會上，作為主持人的阿Ken功不可沒，成功炒熱全場氣氛，而在VIP區的林書豪也被周杰倫cue到當場獻唱，五音不全成為另類反差萌，五月天更是作為第四天的壓軸神祕嘉賓．掀起演唱會高潮，在演唱會結束後，周杰倫沒有出席慶功宴，直到回家好好休息，直到今日才曬出和林書豪、阿信、阿Ken的合照，畫面中只有林書豪露出整張臉，其他人都戴著口罩。周杰倫在文中寫下：「自己的小小慶功宴，這樣出去吃飯，誰比較容易被認出呢？」音樂更放了五月天的〈戀愛ing〉，他透露這是「限定發文」，過一陣子就會刪掉，大咖們的珍貴同框照立刻引來超過2.9萬人按讚，許多網友紛紛直呼，「感覺是哥最容易被認出，因為哥最帥啦」、「如果被我偶遇，絕對先認出哥。」也有粉絲希望周杰倫別刪掉貼文。其中阿信的模樣意外引發關注，他平常在舞台上都會妝髮，少了抓頭髮、化妝，阿信的髮型看起來就像是西瓜皮，儘管戴著口罩看不出表情，卻還是可以看到他的眼睛小到快看不見，與平時的模樣有些落差，讓網友忍不住驚呼，「完全認不出來」、「我天是順毛信信寶貝」、「阿信真的很難。」引起熱烈討論。