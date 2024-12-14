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韓國國會今(14日)通過總統尹錫悅彈劾案，依照韓國憲法規定，他隨即被停職，不過，尹錫悅仍有總統身分，能夠繼續領薪水、住在官邸；彈劾案將送交憲法法院審理，目前懸缺的三名大法官空缺，國會也已提出人選。韓國國會下午4時（台北時間下午3時）召開全體會議，300名議員全數出席，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過尹錫悅彈劾案。綜合韓媒報導，尹錫悅被停職後，由總理韓悳洙將代行總統職務，但尹錫悅目前仍具備總統身分，直到憲法法院做出裁決，都能夠繼續住在官邸、領月薪，接受警衛和公務車服務，但不能前往龍山總統府，因這被視為總統治理的範；根據韓國公務員報酬表，尹錫悅今年的年薪為2億5千493萬3千韓元（約新台幣577萬），換算每月月薪約為台幣48萬。韓國憲法規定，憲法法院須在180天內，約明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。若憲法法院接受國會的彈劾決定，尹錫悅將被免職，且須在60天內舉行總統選舉；若憲法法院駁回彈劾案，彈劾案將立即作廢，尹錫悅恢復執政。韓國憲法法院大法官編制為9人，採三、三、三制， 三人為總統任命，三人由國會提名，另三人由大法院院長提名，目前6人之中，有3人為保守派、2人為進步派、1人為中立派。目前的3名空缺，來自於國會，因朝野對立而遲遲無法決定人選，為使憲法法院恢復正常運作，國會正加快3名大法官選任工作，依照目前進度，其中1人由執政黨提名、2人由反對黨提名，在野黨共同民主黨推薦了首爾西部地方法院院長鄭桂先，以及首爾西部地方法院法官馬恩赫；執政黨國民力量黨推薦了前法官、律師趙漢暢作為憲法法院大法官候選人，要裁准彈劾必須要有9名中的6名大法官支持，難度不低。