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▲世界棒球12強中華隊打擊教練高國輝，在中華隊拿下金牌後接受球迷喝采。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊在WBSC世界12強棒球賽一舉奪冠，這一屆我國除了投手戰力展現驚人水準，打擊表現也讓人刮目相看，屢屢有適時一擊，特別是關鍵長打的能力是球隊最終能登頂的關鍵。而球隊打擊教練高國輝是一個較被外界忽略、但卻相當重要的名字，他將日本學習到的東西，帶給台灣打者，陳傑憲也誇他將「困難的打擊觀念變成簡單的東西」，讓他們更好去吸收。高國輝這次世界12強賽調整球隊打擊的成績有目共睹，讓團隊在本屆賽會共敲出10轟，共得到40分，整體打擊表現不像過往國際賽那樣只靠單一球員爆發取分，而是人人都能夠有所貢獻。特別是幾場關鍵戰役，攻勢往往是從後段棒次開始，相當不容易。陳傑憲此前在受訪時也特別稱讚高國輝教練的指導方式，直言後者將自己在日本學習到的打擊觀念和技巧傳授給選手，用簡單、明確的方式傳授給台灣打者，讓他們更好地理解困難的打擊運動。另外，陳傑憲也感謝富邦悍將球團，因為正是他們與日本職棒北海道日本火腿鬥士合作，安排教練進修，才讓高國輝有機會前往東京千葉鎌之谷的火腿隊二軍基地擔任客座二軍打擊教練，從中了解火腿二軍的相關培訓系統，作為悍將強化農場計畫之參考。在這一屆12強賽，清宮幸太郎一人獨自看著中華隊奪冠頒獎典禮等到最後，就為了與高國輝合照。因為這位23歲的火腿強打，去年經由高國輝幫助，今年球季展現出不一樣的打擊實力，高國輝交會他用下盤的力量帶動全身，讓他收穫滿滿。