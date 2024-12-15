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▲ 「2024天玉集團住戶聖誕派對」於龍騰鑫世紀接待會館舉辦，場面熱鬧。（圖／記者陳美嘉攝）

深耕南部房市並持續轉型升級的天玉集團，14日於龍騰鑫世紀接待會館舉辦「2024天玉集團住戶聖誕派對」，現場集結各式美食，包含米其林必比登推薦的「VASO弘肉燥飯」，「八曜和茶」也推出天玉集團聯名飲品等。住戶除了免費享用美食之外，現場也抽出iphone16、AirPod Max等多項好禮，而當日參加住戶還可領取限量「萬仔造型精油擴香石」，為生活打造儀式感。天玉集團執行長黃文柔表示，集團在建案品質與服務上不斷提升，除了優化售後服務外，更加入軟服務，不惜投入近百萬為住戶舉辦社區活動，像是連續多年舉辦聖誕派對，今年在龍騰鑫世紀接待會館舉辦，活動透過集團粉專、官方 line群組報名，不到20分鐘，150戶的限量名額就已額滿。黃文柔指出，天玉集團今年上半年成績亮眼，高雄、台南包含成屋及預售案，總共售出1500戶左右，但在919金龍風暴後，來客數、成交率明顯下滑，顧客的猶豫期也拉長。黃文柔指出，未來力求穩扎穩打，專注經營「品牌」，她認為能持續深度地與住戶聯繫感情的建商，在品牌經營上能更加勝出。和住戶就像交朋友般，透過住戶活動建立信任與情誼，拉近住好感度並與住戶交心，讓住戶住的安心，玩的開心。