時序入冬後，也慢慢步入了草莓季節，草莓做成甜點，香甜帶微酸，而若是能草莓甜點吃到飽更是令草莓控尖叫。像是全台共有5家分店的麻辣鍋「饗麻饗辣」就一次推出20多款草莓甜點吃到飽。而台北喜來登飯店更是搶先其他飯店業，已在吃到飽餐廳推出草莓甜點。《NOWnews今日新聞》整理全台有推出草莓甜點吃到飽的3個品牌共7家餐廳，詳細餐價、品項一次看。
📍饗麻饗辣（全台包含高雄明誠旗艦店、高雄夢時代店、台南國賓旗艦店、台南永華旗艦店、台中LaLaport，共5家分店）
發跡於高雄，在台中、台南都有分店的吃到飽麻辣鍋品牌「饗麻饗辣」，鍋物相當受到歡迎，因為火鍋料、蔬菜類非常豐富，且提供大量海鮮，多種魚類、在地虱目魚皮、蛤蜊、螃蟹之外，還有在地「活跳蝦」。
即日起「饗麻饗辣」還推出了草莓季「歐莓風」活動，與高雄在地知名冰品品牌「冰塔」合作，一次推出近20款草莓甜點能無限取用，像是「蜜桃紅茶凍、草莓奶酪、草莓Q堤、雪莓娘、踏雪尋莓、草莓派、覆栗堂皇磅蛋糕、草莓可頌、草莓布朗尼、草莓巴斯克、草莓泡芙、草莓生乳酪、抹茶草莓可麗露」等，另有手作披薩、日式壽司，誇張的是還有法式松露野菇燉飯、德國豬腳等西餐主食，通通都可吃到飽。
◼饗麻饗辣餐價：
平日午餐成人每位628元、平日晚餐成人每位728元、假日全天成人每位758元
📍台北喜來登飯店「十二廚自助餐廳」
台北喜來登飯店內Buffet「十二廚自助餐廳」即日起推出新主題「北海道美食祭」，菜色包含帶骨牛小排朴葉味噌燒、現做御好燒、海鮃酒粕燒等獨有菜色，還有蒸松葉蟹腳、豪華生魚片與握壽司。
至於甜點區除了超人氣現點現做的「生乳舒芙蕾厚鬆餅」，同步推出草莓甜點，有「繽紛草莓派」、「草莓鮮奶酪」、「草莓巧克力泡芙」、「雪莓娘」等。
◼十二廚餐價：
平日午餐每位成人1490元+10%、平日晚餐每位成人1590元+10%、假日午晚餐每位成人1790元+10%。
📍新竹喜來登酒店「大廳咖啡吧」
今年大廳咖啡吧推出「莓好悸動 草莓派對」，將從2025年1月11日-3月16日，每週六、日的下午14:45-16:30，供應近30種草莓甜點，詳細草莓甜點品項未定。
◼新竹喜來登酒店大廳咖啡吧餐價：
每位成人799元+10%。
📍馬辣集團（同場加映）
馬辣集團旗下的馬辣、新馬辣麻辣鍋，通常會在3月左右推出「草莓季」，選用苗栗大湖鮮採草莓，餐廳不僅供應新鮮草莓，還有草莓主題冰品，草莓瑞士捲、草莓大福等甜點。《NOWnews》詢問業者本年度草莓季推出時間。馬辣集團表示，在理論上可能盡量比照往年於2025年3月，但農產品變動性大，最終還是要看草莓產季而做決定。
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發跡於高雄，在台中、台南都有分店的吃到飽麻辣鍋品牌「饗麻饗辣」，鍋物相當受到歡迎，因為火鍋料、蔬菜類非常豐富，且提供大量海鮮，多種魚類、在地虱目魚皮、蛤蜊、螃蟹之外，還有在地「活跳蝦」。
即日起「饗麻饗辣」還推出了草莓季「歐莓風」活動，與高雄在地知名冰品品牌「冰塔」合作，一次推出近20款草莓甜點能無限取用，像是「蜜桃紅茶凍、草莓奶酪、草莓Q堤、雪莓娘、踏雪尋莓、草莓派、覆栗堂皇磅蛋糕、草莓可頌、草莓布朗尼、草莓巴斯克、草莓泡芙、草莓生乳酪、抹茶草莓可麗露」等，另有手作披薩、日式壽司，誇張的是還有法式松露野菇燉飯、德國豬腳等西餐主食，通通都可吃到飽。
◼饗麻饗辣餐價：
平日午餐成人每位628元、平日晚餐成人每位728元、假日全天成人每位758元
📍台北喜來登飯店「十二廚自助餐廳」
台北喜來登飯店內Buffet「十二廚自助餐廳」即日起推出新主題「北海道美食祭」，菜色包含帶骨牛小排朴葉味噌燒、現做御好燒、海鮃酒粕燒等獨有菜色，還有蒸松葉蟹腳、豪華生魚片與握壽司。
至於甜點區除了超人氣現點現做的「生乳舒芙蕾厚鬆餅」，同步推出草莓甜點，有「繽紛草莓派」、「草莓鮮奶酪」、「草莓巧克力泡芙」、「雪莓娘」等。
◼十二廚餐價：
平日午餐每位成人1490元+10%、平日晚餐每位成人1590元+10%、假日午晚餐每位成人1790元+10%。
📍新竹喜來登酒店「大廳咖啡吧」
今年大廳咖啡吧推出「莓好悸動 草莓派對」，將從2025年1月11日-3月16日，每週六、日的下午14:45-16:30，供應近30種草莓甜點，詳細草莓甜點品項未定。
◼新竹喜來登酒店大廳咖啡吧餐價：
每位成人799元+10%。
📍馬辣集團（同場加映）
馬辣集團旗下的馬辣、新馬辣麻辣鍋，通常會在3月左右推出「草莓季」，選用苗栗大湖鮮採草莓，餐廳不僅供應新鮮草莓，還有草莓主題冰品，草莓瑞士捲、草莓大福等甜點。《NOWnews》詢問業者本年度草莓季推出時間。馬辣集團表示，在理論上可能盡量比照往年於2025年3月，但農產品變動性大，最終還是要看草莓產季而做決定。