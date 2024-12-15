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▲麻辣鍋吃到飽品牌「饗麻饗辣」全台5家分店，目前已推出草莓季，近20款草莓甜點都可吃到飽。（圖／取自饗麻饗辣臉書）

▲台北喜來登十二廚在甜點區也全新推出「薰衣草霜淇淋」，以及各種「草莓季甜點」。（圖／台北喜來登提供）

▲新竹喜來登酒店「大廳咖啡吧」也將有草莓吃到飽活動。（圖／取自新竹喜來登酒店臉書）

▲馬辣每年3月幾乎都會推出「草莓吃到飽」活動，但是業者表示本年度還未確定日期。（圖／翻攝自馬辣FB）

時序入冬後，也慢慢步入了草莓季節，草莓做成甜點，香甜帶微酸，而若是能草莓甜點吃到飽更是令草莓控尖叫。像是全台共有5家分店的麻辣鍋「饗麻饗辣」就一次推出20多款草莓甜點吃到飽。而台北喜來登飯店更是搶先其他飯店業，已在吃到飽餐廳推出草莓甜點。《NOWnews今日新聞》整理全台有推出草莓甜點吃到飽的3個品牌共7家餐廳，詳細餐價、品項一次看。發跡於高雄，在台中、台南都有分店的吃到飽麻辣鍋品牌「饗麻饗辣」，鍋物相當受到歡迎，因為火鍋料、蔬菜類非常豐富，且提供大量海鮮，多種魚類、在地虱目魚皮、蛤蜊、螃蟹之外，還有在地「活跳蝦」。即日起「饗麻饗辣」還推出了草莓季「歐莓風」活動，與高雄在地知名冰品品牌「冰塔」合作，一次推出近20款草莓甜點能無限取用，像是「蜜桃紅茶凍、草莓奶酪、草莓Q堤、雪莓娘、踏雪尋莓、草莓派、覆栗堂皇磅蛋糕、草莓可頌、草莓布朗尼、草莓巴斯克、草莓泡芙、草莓生乳酪、抹茶草莓可麗露」等，另有手作披薩、日式壽司，誇張的是還有法式松露野菇燉飯、德國豬腳等西餐主食，通通都可吃到飽。平日午餐成人每位628元、平日晚餐成人每位728元、假日全天成人每位758元台北喜來登飯店內Buffet「十二廚自助餐廳」即日起推出新主題「北海道美食祭」，菜色包含帶骨牛小排朴葉味噌燒、現做御好燒、海鮃酒粕燒等獨有菜色，還有蒸松葉蟹腳、豪華生魚片與握壽司。至於甜點區除了超人氣現點現做的「生乳舒芙蕾厚鬆餅」，同步推出草莓甜點，有「繽紛草莓派」、「草莓鮮奶酪」、「草莓巧克力泡芙」、「雪莓娘」等。平日午餐每位成人1490元+10%、平日晚餐每位成人1590元+10%、假日午晚餐每位成人1790元+10%。今年大廳咖啡吧推出「莓好悸動 草莓派對」，將從2025年1月11日-3月16日，每週六、日的下午14:45-16:30，供應近30種草莓甜點，詳細草莓甜點品項未定。每位成人799元+10%。馬辣集團旗下的馬辣、新馬辣麻辣鍋，通常會在3月左右推出「草莓季」，選用苗栗大湖鮮採草莓，餐廳不僅供應新鮮草莓，還有草莓主題冰品，草莓瑞士捲、草莓大福等甜點。《NOWnews》詢問業者本年度草莓季推出時間。馬辣集團表示，在理論上可能盡量比照往年於2025年3月，但農產品變動性大，最終還是要看草莓產季而做決定。