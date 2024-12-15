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▲班艾佛列克（左）在珍妮佛羅培茲身旁，總有一種疲憊、不是真正開心的感覺，不像珍妮佛總是眉開眼笑。（圖／美聯社／達志影像）

▲珍妮佛嘉納（左）跟班艾佛列克在一起更久，更了解他的脾氣，也比較允許他做自己，不會管得太多。（圖／美聯社／達志影像）

▲珍妮佛羅培茲很希望已分手的前夫班艾佛列克把小孩帶回來和自己的孩子們一起度過年底大假，不要讓他們離婚影響到小孩們彼此的感情。（圖／美聯社／達志影像）

古代男性三妻四妾，要享「齊人之福」，必須把每一位妻妾都安撫好，常常顧此失彼。現代男性大多數只能娶一位妻子，卻也有班艾佛列克這樣的奇葩，是夾在兩位前妻之間擺不平，而兩位前妻名字都叫珍妮佛，性格卻大不同：珍妮佛羅培茲控制欲強，什麼都想管，讓他想了就怕；珍妮佛嘉納和他在一起較久，把他脾氣摸得一清二楚，能讓他自在做自己，因此比較得他的歡心。兩位珍妮佛都是跟班艾佛列克合作拍片後結緣，他先跟珍妮佛羅培茲訂婚，差點就要在全球觀眾的目光下步上禮堂，但卻因一起合演的電影《絕配殺手》票房、評價都慘敗，使得他們為免演藝事業被拖累，決定分道揚鑣。班艾佛列克後來才與珍妮佛嘉納交往、結婚，還生了兩女一子，卻沒能白頭偕老。與珍妮佛嘉納離婚後，班艾佛列克復合了珍妮佛羅培茲，還在拉斯維加斯與他的美國南方豪宅各辦一次婚禮，外界開始關注兩位珍妮佛之間相處得如何。因為珍妮佛羅培茲與班艾佛列克都是帶著小孩住在同一屋簷下，孩子們之間的相處就非常重要，父母親的態度都會對此有影響。而珍妮佛嘉納是班艾佛列克孩子的媽，她若是對珍妮佛羅培茲有排斥和抗拒，也會讓孩子們對後母逐漸反感，所以兩位珍妮佛那時有共識，盡可能的和平相處，把對方當成家人，維持了一段時間的和平，直到班艾佛列克與珍妮佛羅培茲離婚，兩位珍妮佛都成了他的前妻，他沒有必要配合珍妮佛羅培茲多一些，雙「珍」間的較勁又變成了他需要面對的課題。根據歐美八卦刊物報導，他的心向著珍妮佛嘉納，遠比珍妮佛羅培茲多很多。年過半百仍身材火辣、被稱「翹臀珍」的珍妮佛羅培茲，在還未與班艾佛列克離婚時，就很喜歡管東管西，要求他要配合自己，外界常看到班在她身邊總是疲累又不開心，而她的身邊若換成珍妮佛嘉納，表情馬上就不一樣，明顯得放鬆，也感覺更開朗，原來珍妮佛嘉納比較讓他做自己，不會嚴格控制，他跟她在一起也快樂多了。偏偏到了歐美年底放大假的時刻，許多人都要回家跟親友團圓，珍妮佛羅培茲就希望班艾佛列克也能夠帶著孩子們來相聚、共度佳節，因為兩人的小孩們相處甚佳，也決定不受爸媽離婚的影響，要繼續維持這種良好的情誼。可是班艾佛列克想的卻是帶著自己小孩去跟珍妮佛嘉納過節，才不需要像在翹臀珍的旁邊一樣綁手綁叫、覺得窒息，因此讓翹臀珍對珍妮佛嘉納也很不諒解，總覺得她在從中作梗。