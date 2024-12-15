古代男性三妻四妾，要享「齊人之福」，必須把每一位妻妾都安撫好，常常顧此失彼。現代男性大多數只能娶一位妻子，卻也有班艾佛列克這樣的奇葩，是夾在兩位前妻之間擺不平，而兩位前妻名字都叫珍妮佛，性格卻大不同：珍妮佛羅培茲控制欲強，什麼都想管，讓他想了就怕；珍妮佛嘉納和他在一起較久，把他脾氣摸得一清二楚，能讓他自在做自己，因此比較得他的歡心。
雙「珍」關係深受外界矚目 班艾佛列克變成夾心餅乾
兩位珍妮佛都是跟班艾佛列克合作拍片後結緣，他先跟珍妮佛羅培茲訂婚，差點就要在全球觀眾的目光下步上禮堂，但卻因一起合演的電影《絕配殺手》票房、評價都慘敗，使得他們為免演藝事業被拖累，決定分道揚鑣。班艾佛列克後來才與珍妮佛嘉納交往、結婚，還生了兩女一子，卻沒能白頭偕老。與珍妮佛嘉納離婚後，班艾佛列克復合了珍妮佛羅培茲，還在拉斯維加斯與他的美國南方豪宅各辦一次婚禮，外界開始關注兩位珍妮佛之間相處得如何。
因為珍妮佛羅培茲與班艾佛列克都是帶著小孩住在同一屋簷下，孩子們之間的相處就非常重要，父母親的態度都會對此有影響。而珍妮佛嘉納是班艾佛列克孩子的媽，她若是對珍妮佛羅培茲有排斥和抗拒，也會讓孩子們對後母逐漸反感，所以兩位珍妮佛那時有共識，盡可能的和平相處，把對方當成家人，維持了一段時間的和平，直到班艾佛列克與珍妮佛羅培茲離婚，兩位珍妮佛都成了他的前妻，他沒有必要配合珍妮佛羅培茲多一些，雙「珍」間的較勁又變成了他需要面對的課題。根據歐美八卦刊物報導，他的心向著珍妮佛嘉納，遠比珍妮佛羅培茲多很多。
翹臀珍控制欲重不討喜 班更喜歡在珍妮佛嘉納旁邊做自己
年過半百仍身材火辣、被稱「翹臀珍」的珍妮佛羅培茲，在還未與班艾佛列克離婚時，就很喜歡管東管西，要求他要配合自己，外界常看到班在她身邊總是疲累又不開心，而她的身邊若換成珍妮佛嘉納，表情馬上就不一樣，明顯得放鬆，也感覺更開朗，原來珍妮佛嘉納比較讓他做自己，不會嚴格控制，他跟她在一起也快樂多了。
偏偏到了歐美年底放大假的時刻，許多人都要回家跟親友團圓，珍妮佛羅培茲就希望班艾佛列克也能夠帶著孩子們來相聚、共度佳節，因為兩人的小孩們相處甚佳，也決定不受爸媽離婚的影響，要繼續維持這種良好的情誼。可是班艾佛列克想的卻是帶著自己小孩去跟珍妮佛嘉納過節，才不需要像在翹臀珍的旁邊一樣綁手綁叫、覺得窒息，因此讓翹臀珍對珍妮佛嘉納也很不諒解，總覺得她在從中作梗。
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兩位珍妮佛都是跟班艾佛列克合作拍片後結緣，他先跟珍妮佛羅培茲訂婚，差點就要在全球觀眾的目光下步上禮堂，但卻因一起合演的電影《絕配殺手》票房、評價都慘敗，使得他們為免演藝事業被拖累，決定分道揚鑣。班艾佛列克後來才與珍妮佛嘉納交往、結婚，還生了兩女一子，卻沒能白頭偕老。與珍妮佛嘉納離婚後，班艾佛列克復合了珍妮佛羅培茲，還在拉斯維加斯與他的美國南方豪宅各辦一次婚禮，外界開始關注兩位珍妮佛之間相處得如何。
因為珍妮佛羅培茲與班艾佛列克都是帶著小孩住在同一屋簷下，孩子們之間的相處就非常重要，父母親的態度都會對此有影響。而珍妮佛嘉納是班艾佛列克孩子的媽，她若是對珍妮佛羅培茲有排斥和抗拒，也會讓孩子們對後母逐漸反感，所以兩位珍妮佛那時有共識，盡可能的和平相處，把對方當成家人，維持了一段時間的和平，直到班艾佛列克與珍妮佛羅培茲離婚，兩位珍妮佛都成了他的前妻，他沒有必要配合珍妮佛羅培茲多一些，雙「珍」間的較勁又變成了他需要面對的課題。根據歐美八卦刊物報導，他的心向著珍妮佛嘉納，遠比珍妮佛羅培茲多很多。
翹臀珍控制欲重不討喜 班更喜歡在珍妮佛嘉納旁邊做自己
年過半百仍身材火辣、被稱「翹臀珍」的珍妮佛羅培茲，在還未與班艾佛列克離婚時，就很喜歡管東管西，要求他要配合自己，外界常看到班在她身邊總是疲累又不開心，而她的身邊若換成珍妮佛嘉納，表情馬上就不一樣，明顯得放鬆，也感覺更開朗，原來珍妮佛嘉納比較讓他做自己，不會嚴格控制，他跟她在一起也快樂多了。
偏偏到了歐美年底放大假的時刻，許多人都要回家跟親友團圓，珍妮佛羅培茲就希望班艾佛列克也能夠帶著孩子們來相聚、共度佳節，因為兩人的小孩們相處甚佳，也決定不受爸媽離婚的影響，要繼續維持這種良好的情誼。可是班艾佛列克想的卻是帶著自己小孩去跟珍妮佛嘉納過節，才不需要像在翹臀珍的旁邊一樣綁手綁叫、覺得窒息，因此讓翹臀珍對珍妮佛嘉納也很不諒解，總覺得她在從中作梗。