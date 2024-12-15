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根據ESPN知名記者Shams Charania報導，金州勇士正在討論與布魯克林籃網隊進行交易，用本季已經報銷的De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權換取後衛Dennis Schroder和1個次輪選秀權。根據Charania後續的補充報導，這筆交易應該已經談成。Melton本季共為勇士上場6場比賽，場均出賽20.2分鐘，能夠拿下10.3分3.3籃板2.8助攻1.2抄截，三分球命中率37.1%。這實際上是他來到勇士的第一個賽季，也相當被重用，一度被認為是Stephen Curry的後場搭檔。不過Melton來到勇士之後，個人容易受傷的情況仍未有所改善，季初就因十字韌帶扭傷，將接受ACL手術，提前宣布本賽季報銷。在這之後，勇士隊不得不尋找他的替代者。Schroder是很有運動能力、攻守俱佳的一名後衛，他的缺點是投籃準備時間過長，與其他球星搭檔的效果有一定限制。不過他本季場均能得到18.6分6.3次助攻，三分命中率為38.5%，罰球命中率為88.9%，除了得分之外，他的抄截、有效命中率和真實命中率都創下了職業生涯新高，狀態很好，是個很棒的即戰力。交易框架為勇士將送出Melton 的到期合約以及3個次輪選秀權，從籃網得到Schroder以及一個次輪選秀權。最早會在當地時間周日官宣完成（台灣時間12月16日），屆時Melton將正式可被交易。