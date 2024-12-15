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▲根據ESPN知名記者Shams Charania報導，金州勇士和布魯克林籃網完成交易，勇士用De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權與籃網換得Dennis Schroder加上1個次輪選秀權的交易。（圖／美聯社／達志影像）

根據ESPN知名記者Shams Charania報導，金州勇士和布魯克林籃網完成交易，勇士用De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權與籃網換得Dennis Schroder加上1個次輪選秀權的「4換2」交易。隨著這筆交易完成，勇士想要完成LeBron James交易的渴望可能會降低。從上賽季交易截止日前開始，勇士和James之間的交易傳聞就沒有少過，加上今年夏天Stephen Curry和LeBron James在巴黎奧運的合作，讓外界對於這筆交易的可能性更加好奇。不過，隨著湖人在今年球季又出現瓶頸，外界又開始有關於James聯手勇士的傳聞。不過此前在12月12日ESPN記者Brian Windhorst指出，詹皇並沒有表現出對於加盟勇士的興趣，似乎更想留在湖人。另一方面，勇士在找來Schroder之後，對James的需求量可能也正在減少，前者的到來有望成為Curry稱職的後場搭檔，技能組部分某方面而言，和詹皇也有些相似。根據湖人隊記者Anthony Irwin報道，如果James提出交易請求，湖人將與他共同商議一個雙贏的交易方案。一方面，確保James能夠前往他願意效力的球隊；另一方面，也希望透過這筆交易為湖人帶來足夠的重建籌碼。這種公開表態體現了湖人對James的尊重，同時也彰顯了球隊在長遠規劃上的審慎態度。