低溫冷颼颼，熱咖啡暖手暖身又提神，超商咖啡優惠別錯過。7-11今（15）日起APP寄杯開跑買10送5，此外，還發放百萬張厚乳拿鐵30元優惠券，快確認自己是不是幸運兒。星巴克原價170元的指定飲品，限時均一價99元，5.8折也是直逼半價。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（12月15日至12月21日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月15日至12月21日
◾大杯卡布奇諾買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
◾特大杯系列美式／拿鐵買10送5，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價110元、特價73元）
◾風味飲系列指定熱飲買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡。
📍門市｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾紅茶18精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾八女抹茶拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍門市｜12月11日至12月24日
CITY CAFE大杯／精品咖啡／CITY TEA（茶＆珍珠 ）全品項2杯7.9折、4杯7.5折，以下舉例換算：
◾太妃焦糖瑪奇朵4杯7.5折（原價55元、特價41元）
◾厚乳拿鐵4杯7.5折（原價65元、特價49元）
◾大杯精品馥芮白4杯7.5折（原價120元、特價90元）
◾大杯精品美式4杯7.5折（原價100元、特價75元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶4杯7.5折（原價75元、特價56元）
此外，即日起至12月31日發放百萬張厚乳拿鐵30元優惠券，可打開《OPENPOINT》APP「行動隨時取」→提貨券→兌換卷確認。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月11日至12月15日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月11日至12月16日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯香橙美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）
◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）
🟡星巴克
即日起至12月19日，原價170元的大杯蝴蝶餅可可燕麥、大杯蝴蝶餅可可杏仁那堤，以及原價115元的特大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽，一律祭出均一價99元，等於5.8折起逼近半價。
🟡 foodomo
12月11日至12月26日期間，星巴克指定大杯飲品任2杯199元，以下舉例換算：
◾薄荷風味摩卡2杯199元，6.3折（原價160元、特價100元）
◾太妃核果風味那堤2杯199元，6.3折（原價160元、特價100元）
◾那堤2杯199元，7.4折（原價135元、特價100元）
◾焦糖瑪奇朵2杯199元，6.5折（原價155元、特價100元）
◾福吉茶那堤2杯199元，6.9折（原價145元、特價100元）
🟡美廉社
📍APP｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式29元，5.8折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
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📍APP｜12月15日至12月21日
◾大杯卡布奇諾買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
◾特大杯系列美式／拿鐵買10送5，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價110元、特價73元）
◾風味飲系列指定熱飲買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡。
📍門市｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾紅茶18精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾八女抹茶拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍門市｜12月11日至12月24日
CITY CAFE大杯／精品咖啡／CITY TEA（茶＆珍珠 ）全品項2杯7.9折、4杯7.5折，以下舉例換算：
◾太妃焦糖瑪奇朵4杯7.5折（原價55元、特價41元）
◾厚乳拿鐵4杯7.5折（原價65元、特價49元）
◾大杯精品馥芮白4杯7.5折（原價120元、特價90元）
◾大杯精品美式4杯7.5折（原價100元、特價75元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶4杯7.5折（原價75元、特價56元）
此外，即日起至12月31日發放百萬張厚乳拿鐵30元優惠券，可打開《OPENPOINT》APP「行動隨時取」→提貨券→兌換卷確認。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月11日至12月15日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月11日至12月16日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯香橙美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）
◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）
🟡星巴克
即日起至12月19日，原價170元的大杯蝴蝶餅可可燕麥、大杯蝴蝶餅可可杏仁那堤，以及原價115元的特大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽，一律祭出均一價99元，等於5.8折起逼近半價。
🟡 foodomo
12月11日至12月26日期間，星巴克指定大杯飲品任2杯199元，以下舉例換算：
◾薄荷風味摩卡2杯199元，6.3折（原價160元、特價100元）
◾太妃核果風味那堤2杯199元，6.3折（原價160元、特價100元）
◾那堤2杯199元，7.4折（原價135元、特價100元）
◾焦糖瑪奇朵2杯199元，6.5折（原價155元、特價100元）
◾福吉茶那堤2杯199元，6.9折（原價145元、特價100元）
🟡美廉社
📍APP｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式29元，5.8折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）