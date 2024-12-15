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日本福岡縣北九州市的一處速食店在14日晚間發生一起襲擊事件，一名男子持刀攻擊兩名國中生，其中女學生因傷勢過重送醫後不治死亡，受傷的男學生意識清楚。目前兇嫌帶著兇器逃亡，警方正在以涉嫌謀殺的罪名，對兇嫌展開追緝調查。綜合日媒報導，事情發生在日本福岡縣北九州市小倉南區的「麥當勞322德力店」，日本時間14日晚間8時30分（台灣時間14日晚間7時30分），兩名就讀當地中學的學生正在收銀台前排隊時，突然遭到一名男子持刀襲擊。女學生遭刺中腹部，男學生則腰部中刀，兩人隨後被送醫急救，一個半小時後，15歲女學生中島咲彩宣告不治。兇嫌在持刀襲擊之後，隨即逃逸。據描述，兇嫌年齡約40歲，身高約170公分，中等身材，穿灰色上衣與黑色長褲，腳穿黃色鞋子。在闖入店內刺傷兩名學生之後，隨即從門口離開。遭刺傷的兩名學生是同一間學校的學生。受傷的男學生表示，他與兇嫌完全沒有交集，對兇嫌的動機感到疑惑。一名商店員工目睹了事發過程，表示該名行兇男子待在店內不到一分鐘。事情發生在北九州單軌電車德力公團前站附近，是一處商業區，周邊有多家餐飲店與商業設施。事件引發當地居民恐慌與不安。一名住在案發地點附近的居民表示，「對於發生這樣的事情感到十分痛心。想到受害者親屬的心情，覺得難以承受。希望兇手能早日被逮捕，也希望類似的事件不要再發生。」目前警方已將這起事件列為謀殺案，並且設置調查本部，針對兇嫌逃亡路線進行搜查。警方同時也呼籲目擊者提供線索，以早日將嫌犯繩之以法。