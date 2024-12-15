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▲▼李多慧到南紡夢時代吃海底撈，睡衣穿搭引起路人側目，她則被低溫冷到表情扭曲。（圖／李多慧Threads）

「小龍女」、南韓啦啦隊女神李多慧來台1年半，7月返韓考取駕照後，不僅自己騎機車上下班，日前還挑戰環島，相當接地氣，近日大陸冷氣團發威，她只穿睡衣外出，衣物不夠保暖，本人直說「冷死了」，網友笑虧：「原來韓國人也會覺得台灣冷！」發覺女神真的越來越台化。李多慧日前開通Threads帳號，昨（14）日發布最新貼文，南下工作的她，單穿一件Hello Kitty的造型睡袍，在台南南紡夢時代附近逛大街，照片中，李多慧被刺骨的冷風吹得緊縮身體、放棄表情管理，一臉驚恐，配文寫下：「冷死了...」貼文一發布，大批網友笑翻，「我先問，誰會穿睡衣出來逛府城」、「抖到照片都模糊的嗎」、「韓國人不怕冷， 來台灣說超冷， 大黑（李多慧綽號）有夠可愛」、「怎麼可能，她是韓國妹妹呢，生長在會下雪的國家，竟然會害怕台灣的濕冷」、「我覺得韓國人對這溫度應該算小兒科」、「能讓韓國人說台南冷，那就表示真的冷冷死了！」對此，有不少網友下結論，道破其中關鍵，「多慧台灣化了！竟然覺得台灣很冷...」、「在台灣久了，體質變了！哈哈哈哈哈」、「您不是韓國人嗎，還是已經韓皮台骨化了」、「完蛋了，變台灣人了」、「開始怕冷，真的台灣人了！」