2024新北歡樂耶誕城最終場今晚開唱！昨（14）日請到「韓國碧昂絲」孝琳Hyolyn重磅登台，一連準備3首〈Ma Boy〉、〈Touch My Body〉、〈Shake It〉組曲嗨翻全場，今（15）日最終場則由Energy、告五人接棒壓軸，18:00至22:00在市民廣場開唱。無法到現場的民眾，也能在家看電視轉播、線上直播免費看，《NOWnews》整理演唱會卡司出場順序、直播轉播資訊、時間地點一文看懂。
📍2024新北耶誕城演唱會時間、地點
◾時間：12/15（日）18:00至22:00
◾12月15日開場歌手ELKIE莊錠欣從17:40分開始
◾地點：新北市市民廣場
（新北市板橋區中山路一段161號）
📍12月15日演新北耶誕城演唱會順序、卡司名單
◾主持人：陳漢典、Sandra
◾卡司表演順序：17:40 開場歌手ELKIE莊錠欣→18:00 Energy→18:25 icyball冰球樂團→18:55 BOOM!怪物星人→19:20 洪暐哲→19:30 理想混蛋Bestards→20:00 AcQUA源少年小分隊R.Y.G.→20:20 宇宙人→20:55 Ozone→21:25 告五人
🟡新北耶誕城燈光秀時間
◾主燈秀時間：每日17:30至23:00，整點、半點一次（5分鐘），22:30起無聲版。配合14日、15日演唱會，主秀第一場為17:30，後續展演時間依現場活動調整。
◾燈區亮燈時間：17:30至23:00
◾遊樂設施時間：11:00至22:00。12月14日、15日調整為11:00至15:00。
🟡線上直播免費看：
今年因版權問題，YouTube暫無直播規劃，民眾無法透過YouTube收看直播。不過今（15）日18:00會在新北市觀光旅遊局的官方粉絲團「新北旅客」開直播，如果無法到現場、家中也沒有第四台的民眾，上網還是可以免費看線上直播。
🟡電視轉播第幾台？
◾年代MUCH台（第38頻道）
◾MOD壹電視綜合HD（第312頻道）
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾時間：12/15（日）18:00至22:00
◾12月15日開場歌手ELKIE莊錠欣從17:40分開始
◾地點：新北市市民廣場
（新北市板橋區中山路一段161號）
📍12月15日演新北耶誕城演唱會順序、卡司名單
◾主持人：陳漢典、Sandra
◾卡司表演順序：17:40 開場歌手ELKIE莊錠欣→18:00 Energy→18:25 icyball冰球樂團→18:55 BOOM!怪物星人→19:20 洪暐哲→19:30 理想混蛋Bestards→20:00 AcQUA源少年小分隊R.Y.G.→20:20 宇宙人→20:55 Ozone→21:25 告五人
🟡新北耶誕城燈光秀時間
◾主燈秀時間：每日17:30至23:00，整點、半點一次（5分鐘），22:30起無聲版。配合14日、15日演唱會，主秀第一場為17:30，後續展演時間依現場活動調整。
◾燈區亮燈時間：17:30至23:00
◾遊樂設施時間：11:00至22:00。12月14日、15日調整為11:00至15:00。
🟡線上直播免費看：
今年因版權問題，YouTube暫無直播規劃，民眾無法透過YouTube收看直播。不過今（15）日18:00會在新北市觀光旅遊局的官方粉絲團「新北旅客」開直播，如果無法到現場、家中也沒有第四台的民眾，上網還是可以免費看線上直播。
🟡電視轉播第幾台？
◾年代MUCH台（第38頻道）
◾MOD壹電視綜合HD（第312頻道）