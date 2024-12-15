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▲高雄市區監理所舉辦機車道路駕駛訓練駕訓師資專案講習活動。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄市區監理所所長劉育麟(站立者)致詞。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所14日，在高雄市區監理所轄區的加昌駕訓班教室，舉辦機車道路駕駛訓練駕訓師資專案講習活動，期精進駕訓班教學實戰能力，為明(114)年度主推的駕訓班機車道路駕駛訓練早做準備，也讓與會駕訓班教練受益良多。高雄市區監理所機車道路駕駛訓練駕訓師資專案講習活動，是由高雄市區監理所所長劉育麟主持，有中華民國駕駛教育協會理事長陳永親、前理事長盧龍山、公路局監理組李科長等人，以及高雄市各機車駕訓班教練與會。高雄市區監理所所長劉育麟表示，交通部自108年積極推行機車駕訓補助計畫，期間經統計分析，發現經過機車駕訓的學員，違規風險降低59%、肇事風險降低36%，另參加機車駕訓及道路安駕訓練違規風險更降低64%、事故風險降低51%，事故風險經分析有顯著降低，可見上駕訓對於學員的安全來說，是有非常顯著的效果。劉育麟說，近年交通部更進一步推動考訓制度改革，從場內教學，循序漸進地擴展到實際道路訓練，112年起試辦機車道路安駕訓練，由交通部補助3小時的課程，共計10個訓練科目，跳脫一般針對僅場考設計的課程安排，由2位專業教練一前一後協助，引導學員於考取駕照後，進行實際道路騎乘演練，強化新手駕駛之駕駛技能及提升對道路風險的認知，自112年開辦以來全國已訓練超過7000位安駕學員，回饋良好。劉育麟指出，隨著考訓制度的變革，114年將課程再升級，推出「考前道路駕駛訓練」試辦課程，5小時15個科目，除原有的實際道路駕駛科目外，新增直線行駛、直線煞車、交叉路口左轉及右轉、8字型轉彎、坡道行駛等科目，以強化學員應用駕駛能力。劉育麟期盼參訓的教練們，能將所學帶回去融會貫通，傳承給學員，讓民眾知道來駕訓班上課不只是應付駕照考試，更是磨練駕駛職能、強化安全駕駛的必要訓練，這些安全的觀念與騎乘技巧是一生受用，也是使用道路的保命符。