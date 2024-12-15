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▲中鋼公司董事長黃建智勉勵全體同仁以Team Taiwan精神，打造快又強的團隊協作，在關鍵的一局發揮最大戰力，推動中鋼邁向新的高峰。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司舉辦慶祝53週年廠慶活動。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司舉辦慶祝53週年廠慶活動，現場擠滿員工、眷屬及退休同仁參加廠慶，一同歡樂享受周末的美好時光。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司14日晚間，在中鋼公司小港廠行政區廣場，舉辦慶祝53週年廠慶活動，現場擠滿員工、眷屬及退休同仁與會，一同歡樂享受周末的美好時光，董事長黃建智勉勵全體中鋼人在面對未來瞬息萬變的鋼鐵市場，盼以Team Taiwan精神，打造快又強的團隊協作，以「速度」搶得市場先機，在關鍵的一局發揮最大戰力，推動中鋼邁向新的高峰，舞動中鋼持續閃耀光彩。中鋼公司慶祝53週年廠慶活動，是由董事長黃建智主持，總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭帶領經營團隊，以及中鋼企業工會理事長陳春生、董事翁政義、獨立董事高蘭芬、前董事長翁朝棟、前總經理陳源成等人，共同推動「二軸三轉」策略意象的五色彩沙，為廠慶活動揭開序幕。中鋼公司董事長黃建智表示，在中鋼公司慶祝53週年廠慶活動之際，首先要感謝每位同仁無私的投入，讓中鋼能夠持續改變、突破及成長，所有同仁都是中鋼團隊最重要的力量。黃建智提及今(113)年11月舉辦的世界棒球12強賽，中華隊雖然一開始不被看好，但藉由完整情蒐分析、球員調度果斷靈活及全隊上下彼此信任，Team Taiwan以團隊精神，突破極限打出一場又一場令人感動萬分的比賽，最後摘下久違的世界冠軍，寫下我國棒球史上嶄新的一頁。黃建智形容當今的鋼鐵市場就像一場喘息時間短，且局勢快速變化的棒球比賽，面對瞬息萬變的市場及強大的競爭對手，其中逆勢取勝的關鍵正是「速度」，只有公司具備夠快、夠積極的應變能力，才能預判形勢，並搶先一步行動，為公司創造更多的獲利機會。黃建智說明公司營運有如一支專業且隊員們各司其職的棒球隊，技術部門如同捕手，快速應對市場需求精準研發，生產部門如同投手及防守的內外野手，除了投手掌握比賽節奏，投出一顆顆好球，野手們也展現行雲流水般的防守，將公司的精緻鋼品高效產出送上市場，而業務部門則是敏捷的打擊者、跑壘員，瞄準好球，積極出棒，全力衝刺得分，幫公司爭取獲利契機。至於經營團隊、行政部門就像教練團及後勤團隊，不僅運籌帷幄，協調全隊運作，也準確迅速決策及調度強大後援贏得比賽，他勉勵全體同仁以Team Taiwan精神，打造快又強的團隊協作，在關鍵的一局發揮最大戰力，推動中鋼邁向新的高峰。黃建智指出，藉由廠慶所規劃的一系列活動，鼓勵同仁們在工作忙碌之餘，攜家帶眷歡聚，除了凝聚員工士氣與向心力，也期盼同仁持續在工作崗位上發揮團隊、企業、踏實、求新的中鋼精神，成為公司營運不可或缺的重要戰力，進而突破成長及永續發展。