塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（12月15日至12月21日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常。
這周運勢不錯，有貴人、有人幫忙、人家對你特別好，但是要特別注意讓別人不開心，而且有點犯小人的跡象。工作上業績上升，業績不少；感情上出現有心人。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周你周圍有小人或有些惡意的行為，造成一點壓力，但是你的貴人居多，好運不少。工作上有貴人；感情上有小桃花，但是有點疏離，因為對方還有其他對象。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面小心坐冷板凳、人家不理你。工作上停滯中，沒有進展；感情上沒有進展，進度是零。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面有對象出現，你的感情世界注入活水，充滿活力。工作上有小人出沒，但是你非常順利，而且蠻忙碌；感情上有桃花，也有些偷吃劈腿的對象，但你的桃花不是那種類型。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面非常有成長性，溝通互動關係良好。工作上成長空間大；感情上會有聊的來的對象，可以深入交流。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是還沒交往有斷掉的可能，還有可能傷到對方。工作上有離職、換工作的機會；感情上有可能分開。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面避免太情緒用事，對方很有誠意，也很喜歡你。工作上小心丟了好機會，對方很欣賞你；感情上說不要就不要。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是老夫老妻小吵鬧是正常的，你會偏冷戰。工作上業績會有點差；感情上有伴者會有點吵鬧。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面會吸引到有伴／有家庭的對象，你們的關係、互動可能會出現一些問題。工作上狀況不佳，有工作機會是有錢的公司、老闆；感情上容易有問題。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有桃花，是你會喜歡的那一型。工作上有好機會；感情上有談戀愛的機會。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周環境依然如此，只能再撐一下，你會有點想離開、改變現狀。工作上想離開現在的工作崗位，或是你有更好的機會；感情上想外遇，想找其他對象。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有三角戀的跡象，對方已經有伴，你們會更靠近，但是沒有下一步。工作上有貴人、有人幫你，但是沒有後續；感情上對方對你不錯，但就只是這樣而已。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、日常。
這周運勢不錯，有貴人、有人幫忙、人家對你特別好，但是要特別注意讓別人不開心，而且有點犯小人的跡象。工作上業績上升，業績不少；感情上出現有心人。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周你周圍有小人或有些惡意的行為，造成一點壓力，但是你的貴人居多，好運不少。工作上有貴人；感情上有小桃花，但是有點疏離，因為對方還有其他對象。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面小心坐冷板凳、人家不理你。工作上停滯中，沒有進展；感情上沒有進展，進度是零。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面有對象出現，你的感情世界注入活水，充滿活力。工作上有小人出沒，但是你非常順利，而且蠻忙碌；感情上有桃花，也有些偷吃劈腿的對象，但你的桃花不是那種類型。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面非常有成長性，溝通互動關係良好。工作上成長空間大；感情上會有聊的來的對象，可以深入交流。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是還沒交往有斷掉的可能，還有可能傷到對方。工作上有離職、換工作的機會；感情上有可能分開。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面避免太情緒用事，對方很有誠意，也很喜歡你。工作上小心丟了好機會，對方很欣賞你；感情上說不要就不要。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是老夫老妻小吵鬧是正常的，你會偏冷戰。工作上業績會有點差；感情上有伴者會有點吵鬧。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面會吸引到有伴／有家庭的對象，你們的關係、互動可能會出現一些問題。工作上狀況不佳，有工作機會是有錢的公司、老闆；感情上容易有問題。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有桃花，是你會喜歡的那一型。工作上有好機會；感情上有談戀愛的機會。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周環境依然如此，只能再撐一下，你會有點想離開、改變現狀。工作上想離開現在的工作崗位，或是你有更好的機會；感情上想外遇，想找其他對象。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有三角戀的跡象，對方已經有伴，你們會更靠近，但是沒有下一步。工作上有貴人、有人幫你，但是沒有後續；感情上對方對你不錯，但就只是這樣而已。
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