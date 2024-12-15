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勞動部勞發署北分署公務員之死引發全國關注，民眾黨7日發動反霸凌大遊行，訴求護勞權。不過，資深媒體人黃智賢質疑，民眾黨主席柯文哲的「8年台北市長，是怎樣踐踏羞辱公務員，逼迫公務員的？」她更批評，柯文哲的作風連帶使他帶進市府的「阿貓阿狗」權勢熏天，連不分區立委黃國昌也是四處耀武揚威。黃智賢指出，民眾黨全力推動反霸凌大遊行，但其黨主席柯文哲在台北市長任內卻傳出多起羞辱、霸凌公務員事件，「誰在壓迫公務員？」黃智賢指出壓迫、霸凌公務員的，包括選舉上來的縣市首長，跟他帶來的雞犬升天。真正有專業、奉公守法的公務員，只能做政客跟政客嘍囉的牛馬，被當選的首長跟首長帶來的政務官與機要，整天蹂躪踐踏。黃智賢認為，柯文哲8年台北市長任內，以及他帶進市政府的阿貓阿狗都權勢薰天，只要不配合他違法濫權，就立刻被他換掉，像是他的法務局長、副市長。「這還是他用的政務官，他都敢。一般公務員，不配合他違法作為的話，更是立刻調走。」黃智賢另還點名邱奕凱，從網軍頭一步登天變為市長室機要，還有特權喬兵役，甚至當上北捷總經理；北捷董事長還是「不學無術」的李文宗。民眾黨不單是柯文哲把台北市政府搞成「強盜窩」，新竹市長高虹安也是「把建商之妻、自己閨蜜，變成了民政處長。前檢察官作她的副市長，不配合她惡搞，就被極盡羞辱。」黃智賢指出，公務員除了面對首長和首長親信霸凌之外，還要面對許多民代的無理壓迫。「許多民代，他們別的不會，監督審法案不會。耍特權，才擅長。甚至不分區的，更是四處耀武揚威，耍官威，搞特權。詳情請看黃國昌等，族繁不及備載。」