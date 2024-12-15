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世界羽聯世界巡迴賽年終總決賽，「台灣一哥」周天成以0：2不敵石宇奇，無緣決賽。他賽後受訪時也和對手英雄惜英雄，直言兩人私下是好朋友。至於對明年的展望，小天則說自己的目標就是蘇迪曼盃和世錦賽。周天成本屆比賽晉級四強之路相當戲劇性，在小組賽先吞兩敗的情況下，他因馬來西亞好手李梓嘉退賽，並且自己在最後一戰打敗丹麥名將安東森（Anders Antonsen），才殺進決賽。賽後受訪時，石宇奇稱讚周天成年紀雖大，但狀況仍然維持的相當不錯，「他昨天跟安東森的交手已經把狀態完全打開了，所以今天這場球一定是不好打的。」賽後石宇奇和周天成隔網致意，兩人私下有對話，石也透露彼此當時說的內容，「我說：『你太猛了，昨天那麼累，今天還這麼厲害。』他（周天成）則開玩笑說：『那你這麼說，是不是說你自己更猛呢？』真的，我是從心裡佩服他，年紀這麼大了，但每一場都很拼命，昨天也非常累，他的這種拼勁是值得我們學習的。」周天成則笑說，兩人當時就是互相誇獎，直言石宇奇在技術各方面更優秀。彼此也互相鼓勵，在場上是對手，場下也有很好的友誼。總計今年賽季，周天成參加了超過26場比賽，頻繁地以賽代訓，維持狀態，回首今年賽季成績起起伏伏，他說：「自己也在找訓練的節奏，畢竟有好的訓練才有好的比賽發揮，不管是體能還是技術上有很多地方需要加強。」展望2025年賽．周天成不諱言最主要目標就是世界錦標賽跟蘇迪曼盃。「當然還有很多公開賽。回去好好訓練，好好預備，保持健康，繼續展現好的態度和比賽。」