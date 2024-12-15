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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，13日滿100天。柯妻陳佩琪當晚帶著「平安龜」前往台北看守所，和現場小草一起替柯文哲打氣，期盼柯文哲很快就能平安歸來。不過，前立委郭正亮則認為，不要以為起訴後院檢就一定會放人，「不一定喔！」前立委郭正亮在自己的YT直播節目《亮話天下》中指出，陳佩琪跟小草13日帶著「平安龜」挺柯文哲，似乎期待柯文哲很快就會被放出來。但是「民眾黨真的心裡要有數啦！你不要以為他一定會放人喔，不一定喔！」郭正亮指出，一般起訴後有一種情況是重金交保，例如桃園市前市長鄭文燦。但他已經聽到傳聞，北檢在全案起訴後，會向法院要求繼續羈押柯文哲。郭正亮表示，如果北檢在起訴後繼續要求羈押柯文哲，而且北院裁准，「這個就進入審判羈押3個月起算」，呼籲民眾黨真的要有心理準備。尤其民眾黨內很多法律專家，像是立委黃國昌，「我覺得要好好研究一下這個狀況，真的是這樣，大家要集思廣益。」