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▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣YT頻道）

▲林襄、林穎樂（左2）、黃小柔、Vicky（左3）一起錄過《綜藝玩很大》。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

▲林襄的經紀人出面反擊，表示林襄非常有禮貌，駁回黃小柔的影射言論。（圖／Threads）

▲林襄疑「霸佔座位不讓位」風波持續延燒，網路上掀起熱議。（圖／Threads）

女星黃小柔和Vicky日前上小S主持的《小姐不熙娣》控訴某次搭高鐵出外景時，被2位「20歲、流量很大」的後輩霸佔對號座座位、堅持不讓座，網友瘋猜黃小柔影射的是啦啦隊女神林襄和林穎樂，對此，林襄經紀人昨（14）日透過Threads否認。然而風波還是不斷延燒，網路上掀起兩派論戰，有些人狂酸「不意外」，另一派粉絲則出面緩頰，認為林襄「私下很有禮貌」、「未經證實的消息不可信」。黃小柔和Vicky指控，有2名女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，Vicky見狀則親切請她們讓位，沒想到其中一位不但不起身，更冷回：「那邊還有空位。」態度讓Vicky氣到血壓飆升，黃小柔也在節目中生氣喊道：「這個小朋友怎麼這麼沒禮貌。」現場觀眾一聽驚訝不已，主持人小S也傻眼到爆。節目播出後，網友紛紛當起偵探，翻出林襄和林穎樂去年和黃小柔、Vicky一起錄《綜藝玩很大》的影片：「當時的二位年輕女生是林襄跟穎樂，跟影片說的一樣，林襄當時正紅，而且是出外景到花蓮，也是跟裡面說的一樣坐火車。」對此，林襄經紀人忍不住在Threads反擊，「不認識林襄的請不要在那邊瞎起鬨，林襄是我認識的藝人中最有禮貌的女孩」。然而風波還是持續延燒，在網路上掀起兩派不小論戰，一派網友狂酸：「是她不意外，家教跟禮貌她都沒有」、「還沒點開就想到是林」、「只能說，藝人的形象就是被包裝出來的」、「第一直覺，就是她」、「才剛走演唱會風波又來一個」、「其實蠻好猜的」。另一派人則出面緩頰，認為這些指控根本毫無證據，「證實前還是留點口德吧」、「她什麼沒有，禮貌最多」、「如果聲明出來發現是節目的劇本，兩位前輩要不要道歉」、「黃小柔也沒好到哪裡去」，而林襄至今仍未正面回應此爭議。