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韓國總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴後，社會掀起不滿聲浪，更揚言要尹錫悅下台，韓國國會也在14日時通過尹錫悅彈劾案。不過有韓媒指出，這起戒嚴騷動使得消費進一步衰退、韓元兌美元匯率飆升，已經為韓國經濟蒙上陰影。根據韓聯社報導，在國會通過尹錫悅彈劾案的前一天，一間位於首爾明洞的免稅店內十分冷清，若是按照往年慣例，年末通常是外國觀光客雲集的消費旺季，但當天店內人流稀少，平時會排隊的熱門專櫃也少有人影。這家免稅店的統計數據顯示，自12月3日尹錫悅宣布戒嚴起至12日的十天內，購物顧客數量和銷售額分別比前十天減少了約7%和1%。受到戒嚴令影響，再加上韓元兌美元匯率急升，就連韓國本地顧客的消費也驟減，內銷額縮水約20%。免稅店相關人士表示，「雖說免稅店整體經營狀況不佳，但在12月這樣的銷售旺季，顧客數量和銷售額同時下降是十分罕見的。」因戒嚴事態帶來的影響，韓國8年來再度進入現任總統遭彈劾的政治局面，原先對年末內需市場的期待也蒙上了一層陰影。報導指出，即使尹錫悅彈劾案通過為恢復秩序帶來契機，但經濟的不確定性仍處於低谷。消費信心難以提振，未來的不穩定性更進一步成為不利因素，可能對包括流通業在內的整體內需企業產生深遠的影響。韓國內需市場長期疲軟，今年尤為突出。高物價和高利率環境下，實際家庭收入下降，進一步壓縮了消費能力。據韓國當局上月公布數據，今年第三季度零售銷售額指數為100.6，較去年同期下降1.9%，自2022年第二季度以來連續10個季度下滑，創下1995年有關統計數據以來的最長記錄。其中在服務消費方面，包括旅遊和餐飲在內的項目僅增長1.0%，是自2021年第一季度以來的最低水平。根據韓國經濟人協會對620家內需企業的分析，今年上半年內需企業的銷售額為2020年以來首次出現下降。在這樣的情況下，戒嚴事態及總統彈劾局面讓消費信心進一步受挫，企業與自營業者普遍感到憂心忡忡。戒嚴引發的匯率波動成為內需市場的另一大危機。在尹錫悅宣布戒嚴之後，韓元兌美元匯率一度突破1440韓元，近期維持在1430韓元左右，比今年平均匯率的1362.30韓元高出約70韓元。對明年匯率預測為1300韓元的流通企業而言，這一波動迫使其重新調整業務計劃，陷入進退兩難的局面。大型超市因進口農水產品及日用品而被迫採取多元化進口來源、改用不同結算貨幣等應對措施。然而，過高的匯率仍將導致進口商品價格在明年初出現平均3%至5%的上漲。食品與餐飲業同樣面臨困境。隨著原材料成本上升，業者憂心消費者減少支出可能進一步削弱需求。此外，部分業者可能在混亂局勢下悄然提高價格，如樸槿惠彈劾時期農心、巴黎貝甜及BBQ等企業曾有過類似行為。包括流通業在內的內需企業已經在為明年可能更加惡化的經營環境做準備。根據信用評級公司NICE報告，高額家庭債務與消費能力下降正令內需不振的情況持續加深，零售流通業的業績可能進一步下滑。專家認為很難預測此次戒嚴事件會影響多久，有部分業界人士認為，從前總統朴槿惠的案例來看，戒嚴事態的影響可能持續到明年第一季度，但國內外經濟狀況與當時不同，因此很難預測。各企業如何應對此次事態也是變數之一。韓國流通學會會長、世宗大學經營學系教授李東一（音譯）表示，「此次事件對內需和旅遊產業產生了明顯的負面影響」，「很難預測其規模會達到什麼程度，會持續多久。」