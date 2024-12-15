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▲Energy面對粉絲的問題來者不拒。（圖／相信音樂提供）

「最殺唱跳男團」Energy復出後，夯曲〈星期五晚上〉帶起炫風級派對熱潮，人人挑戰瘋跳E16蹲。近日影音串流平台YouTube公布2024年度熱門音樂影片排行榜名單，Energy〈星期五晚上〉強勢登頂冠軍寶座。近來Energy也與音樂串流平台KKBOX合作「超粉計畫」，不只粉絲為歌曲應援，Energy也為粉絲謀福利送上限量超粉小卡，更在13日星期五晚上邀請幸運粉絲一同回到拍攝〈星期五晚上〉MV的信義區熱鬧開趴，團長牛奶更是走下台任由粉絲摸腹肌。Energy在活動現場，為現場及線上收聽的觀眾解答各種疑難雜症，從工作問到感情、兒女甚至減肥，問題五花八門相當有趣。其中一題問道：「已經吃很少了，但還是有鮪魚肚怎麼辦？」Toro自從復出後瘦了近15公斤，他傳授自己的減肥妙招，卻拿出隨身攜帶的巧克力大咬一口：「吃還是要吃！但還是要調整飲食，我也會在家裡跳舞、運動。」並隨即在台上跳起舞步，展現他的靈活體態，坤達也作勢摸一把Toro的肚子，結果卻笑說：「欸你還是有肚子！」另一題則提到「請問牛奶為什麼這麼拘謹？以前說過練這麼辛苦就是要露！」牛奶則自虧現在身材沒這麼好，並說：「這階段我不需要『肉搏戰』了啦，回去看我的《舞是刀》專輯就可以看到腹肌了。」沒想到台下竟然有粉絲帶著《舞是刀》專輯，也讓牛奶復刻專輯封面動作，寵粉的他隨即走下台讓幸運粉絲親手摸腹肌。粉絲看似興奮又害羞卻也熱情地向牛奶的腹肌摸去，牛奶被摸完後也害羞地說：「她剛剛手滑了一下，太有誠意了。」Energy除了與粉絲問答近距離遊戲互動外，他們也化身MC帶動現場氣氛，從Energy的經典歌曲、華語金曲、甚至到流行韓團的歌都有，首首K歌嗨翻全場，讓活動宛如大型夜店派對，連路過民眾都認不住佇足在店外一起又唱又跳。Energy在台上不間斷地放送歌聲，讓他們也自嘲：「我們好像把MC玩錯，當成KTV了！」超近距離演唱，讓Energy也覺得就像辦了一場演唱會，更多次走下舞台讓粉絲接歌，開唱〈分合〉和〈星期五晚上〉更是全場大合唱。